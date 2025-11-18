拒撤台灣有事 日中關係惡化川普斡旋？3／不甩北京喊抵制？「鬼滅」中國上映 票房照樣狂飆

鬼滅之刃中國上映。（路透社）

中國當局因為不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，祭出各種經濟制裁手段，包括刁難日本動漫上映，不過鬼滅之刃仍創下高票房。但是，日中互槓，竟也波及南韓天團aespa，原因是中國籍成員寧寧曾分享「原子彈、蘑菇雲造型檯燈」，遭日本網友抵制，aespa登上「NHK紅白歌唱大賽」計畫，恐怕面臨變數。

中日互槓之際，日本超人氣動畫《鬼滅之刃 無限城篇》上映 4 天，還能狂刷 3.81 億人民幣，換算 16.4 億元台幣票房。中國影迷想看請早，因為全數撤檔後又拿到通行證，場次不會剩太多。被中方開刀的還有…《蠟筆小新》新片及其他日本動漫電影，都是北京的眼中釘。

中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，會讓多少中國民眾赴日旅遊計畫生變。

彭博資深記者 Minmin Low：「中國遊客是日本旅遊業最大消費群體，他們現在占日本外國遊客總數的將近四分之一。」光是上個週末，中國籍航空就退掉近 50 萬張飛往日本的機票。日本如何反擊，駐中國大使館發布「安全對策」，要日本公民在中國外出提高警覺。

日中關係緊繃，苦主加一。但南韓大勢女團 aespa，現在恐怕無法出發，出席 NHK 紅白歌唱大賽有可能生變。日本網友翻出中國籍成員寧寧 2022 年發布的照片，她購買了原子彈蘑菇雲造型檯燈，當時被砲轟缺乏歷史敏感度。如今再次成為箭靶，要禁止 aespa 參加紅白的連署，截至 18 日下午已突破 5 萬 3 千人。

日本跟中國網友更持續互嗆。中國官媒「新華社」用軍裝暗諷高市早苗要走上軍國主義，藉此嗆高市稱台海衝突時，自衛隊可行使集體自衛權。日本網友火速讓習近平在鏡子裡變成「習維尼」，還比較哪邊按讚數比較多。