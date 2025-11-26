拒撤言論 高市通話後提「舊金山和約」1／國會談台灣有事言論 日相：無意提任何具體細節

日本首相高市早苗。（資料照，AP）

日本首相高市早苗 今（26）日下午出席上任後首次在國會舉行的黨魁辯論，外界關注她先前在預算委員會上，針對「存立危機事態」與台灣相關情境的答覆。高市在辯論中強調，當時並無意提及任何具體應變細節，只是依照歷屆政府的一貫立場誠實作答，並非主動提出新政策或新計畫。

高市進一步指出，日本在《舊金山和約》中已放棄與台灣相關的所有權利與權限，因此「沒有立場認定台灣的法律地位」，相關爭議不應被過度解讀。

不過，中國方面仍持續施壓。中國海事局今日發布航行警告，宣布自即日起在黃海南部展開為期八天的射擊試驗。同時，中國外交部批評日本政府 11 月 25 日的內閣答辯仍在「老調重彈」，要求日方「完整、準確」說清楚其一貫立場，使雙邊緊張氣氛再度升溫。

在美中日關係牽動地區局勢之際，美國總統 川普 也被問及與高市的通話內容。他表示與高市「聊得愉快」，並強調自己與中國國家主席習近平也維持良好溝通，認為「那個地區應該沒事」。至於日中緊繃是否能降溫，外界仍觀察北京後續態度。

