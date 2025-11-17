拒撤「台灣有事」中國跳腳 中日關係急凍1／高市「台灣發言」引波瀾 日外交高官急赴北京

日本首相高市早苗之前暗示「台灣有事，就是日本有事」的發言，引起中國不滿。日本外交高官今天緊急飛抵北京，預計明天與中國外交高官會談，日方將重申政府立場沒有改變，並要求中方撤回相關抵制，同時處置中國外交官薛劍，因薛劍對高市早苗發出斬首威脅言論。外界也關注本月21、22日在南非舉行的G20峰會，是否可能安排日中領袖會面。對此，中國外交部發言人毛寧今天明確表示，國務院總理李強「沒有會見日方領導人的安排」。

從東京羽田機場出發，再抵達北京首都國際機場，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17號緊急訪問中國，對於因為日本首相高市早苗的台灣有事發言而迅速降溫的日中關係採取對策。

日本官房長官木原稔：「作為日本政府，包含中方一連串的措施造成的影響在內，我們會持續關注情況，並一一採取適當的對應。」金井正彰預計18號將和中國外交部亞洲司司長劉勁松會談，說明高市發言並未改變日本政府的立場，並促進中方撤回一連串抵制日本的呼籲，另外金井也將要求北京對暗示要斬首高市的薛劍採取適當處置。

日本電視台記者鈴木しおり：「某位外務省幹部認為兩位局長的對話能實現的話，據說中方也會願意和日本談話，他認為目的是要透過溝通來平息事態。」

高市早苗的台灣有事發言引發中國不滿，但對於日本國民可是非常樂見。共同通訊社15到16號做的電話調查顯示，高市內閣支持率高達69.9%，比上個月上升了5.5%，另外對於台灣有事日本是否行使集體自衛權，贊成的人也略多於反對派。

中國外交部發言人毛寧：「我們敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。」中國外交部17號下午再開記者會，嗆高市早苗講的是涉台錯誤言論，隨著日中關係急速降溫，原訂22號到24號在北京舉行的東京-北京論壇也被迫延期。

