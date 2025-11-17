拒撤「台灣有事」中國跳腳 中日關係急凍2／聲援高市內閣！ 賴清德喊話藍營「尊重」日本政治

賴清德。（資料畫面）

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」的挺台言論後，引發中日緊張關係急遽升溫，藍營大老們卻接連，抨擊高市言行躁進，賴清德總統今天特別呼籲國內在野黨政治人物，應該要尊重日本國內本身的政治，引起新一波朝野戰火，新任國民黨主席鄭麗文，發文轟賴總統，是火上加油，對於維繫和平毫無助益。

解嚴令、戡亂時期檢肅匪諜條例、威權時代的檔案原件，一一攤在世人眼前，在林口國家檔案館揭幕式，賴清德對中國在印太地區行徑各外有感，中日情勢緊繃，北京派 4 艘海警船進入釣魚台海域。總統賴清德：「中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，我們請中國三思。」

日本首相高市早苗因為表態，若台海爆發衝突，構成日方存亡危機事態，可能行使集體自衛權，這番言論被視為抗中挺台，國民黨兩位前主席馬英九批高市發言躁進言行，讓台灣陷入險境，洪秀柱轟台海的事，關妳日本人什麼事。總統賴清德：「特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也應該要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。」

賴總統似乎不希望友台日相在台受到攻擊，但國民黨現任主席鄭麗文發文「台灣沒事大家都沒事」才是努力方向，抨擊賴清德火上加油，藉機進行政治操作。立委(國) 牛煦庭：「如果大家都希望透過對話、透過和平方式來穩定區域局勢，那其實馬前總統講的話並沒有背離這樣的方向，台灣有事就是日本有事是一種支持，但是「沒事」不是比「有事」更好嗎？」

台灣國內自己吵不停，台灣日本關係協會會長蘇嘉全則分析，日本各界對中國挑釁感到憤怒。台灣日本關係協會會長蘇嘉全：「日本的政界對他們(中國)的抗議，也有一種麻痺的感覺，因為無所不抗議，到最後就是抗議都會無效。」謝謝盟友支持，更要謹慎觀望情勢，畢竟台海的緊繃，從來不是台灣沒事找事。





