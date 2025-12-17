拒收企業捐款！吳怡農喊話「陽光政治」 蔣萬安回應：沒在想選舉的事

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

有意角爭取綠營提名角逐台北市長、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨（16）日拋出「陽光政治」主張，宣示未來參選將拒收企業捐款，並點名台北市長蔣萬安一同承諾，引發政壇關注。對此，蔣萬安今（17）日受訪時回應，市府目前重心仍放在市政與產業發展，強調「目前都沒有在想選舉的事情」。

蔣萬安回應，「我們都在全力的拼市政，拼建設、拼經濟、拼AI產業的發展，確實我們都沒有在想選舉的事情。」（圖／翻攝自直播畫面）



吳怡農昨日晚上在臉書發文，正式宣示其「陽光政治」路線，強調未來選舉不再接受任何企業捐款，只收電子政治獻金，希望讓每一位市民都成為他的「股東」。他直言，台灣民主正面臨金權政治侵蝕，政治人物與金流糾葛，已嚴重傷害民眾對政治的信任。

吳怡農在文中提及民眾黨前主席柯文哲涉容積率弊案進入辯論程序，轉述檢察官說法指出，時任台北市副市長彭振聲曾憂心「怕案子不過，影響市長的財團支持」，並呼籲「不要再有下一個不公平的京華城案」。他藉此批評，表面上一人一票的民主制度，實際上卻出現「有些人的票更能影響決策」的現象。

吳怡農也回顧自身2次參選經驗指出，過去參選期間均遵守《政治獻金法》，不設暗帳，並配合台北市議會通過的《競選廣告物管理自治條例》，不設置競選看板，未來若作為首都市長參選人，將進一步拒收企業捐款、全面採用電子捐款，讓所有金流都可被檢驗。他表示，「作為首都市長的參選人，我要做的不只是守法」，並呼籲其他候選人不分黨派共同承諾「不再接受企業捐款」，也點名蔣萬安，除遵守執行台北市議會所通過的《競選廣告物管理自治條例，應一同表態，「也承諾不再接受企業捐款」，讓台灣民主社會更加陽光、公開、被民眾相信。

對此，蔣萬安今日上午視察北士科時接受媒體詢問表示，市府目前仍專注於市政推動與產業發展，再次回應外界關心是否牽動選舉布局時表示，「我們都在全力的拼市政，拼建設、拼經濟、拼AI產業的發展，確實我們都沒有在想選舉的事情。」

