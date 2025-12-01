拒收兵單「拿棒猛揮」把2公務員逼死角！役男1原因免役…抖出悲慘身世

記者陳弘逸／新北報導

新北市游姓男子去年對2名送兵役徵集令的公務員，失控拿球棒揮舞、咆哮還把人逼到牆角，因妨害公務執行，事後遭依法送辦。（示意圖／陸軍提供）

新北市游姓男子去年對2名送兵役徵集令的公務員，失控拿球棒揮舞、咆哮還把人逼到牆角，因妨害公務執行，事後遭依法送辦；游男自陳母親過世，父親在花蓮養老撿回收，無兄弟姊妹，獨居只能去汽修廠打零工，靠月收入1萬元維生；因輕度智能障礙，精神也有問題，在教會牧師協助下，兵役免役，2名受害公務員也願意原諒他，法院審理後，將他依法判處6個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，新北市汐止區公所，2名辦理兵役的公務人員，於2024年4月26日下午1時55分許，前往游男住處送兵役徵集令，未料，他卻從家中拿出棒球棍，朝對方揮舞，還打傷其中一人的手指，且不斷用棒球棍敲打地板、咆哮還把人逼到牆角，妨害公務執行。

直到警方獲報到場，2名辦理兵役的公務人員才脫困，游男則依法遭送辦，偵審期間，他也坦承犯行。

游男在法庭上自陳，國中畢業、已婚，母親過世，父親在花蓮養老撿回收，無兄弟姊妹，有輕度智能障礙，精神也有問題，目前獨居，只能去汽修廠打零工，月收入1萬元。

此外，游男疑似患有精神病及智能不足，有國防醫學院三軍總醫院病歷可稽，竟在教會牧師協助下，兵役免役。

法官認為，游男雖妨害公務執行，損害公務機關公權力威信、藐視國家法秩序規範，考量游的處境，且2名受害公務員也願意原諒他，審理後，依意圖供行使之用而攜帶兇器妨害公務執行罪，判處6個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

