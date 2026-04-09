拒收王惠美爭經費計畫書惹議 李洋再解釋：預算未過難補助

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李洋出席「和美全民運動館」啟用典禮。（翻攝自陳素月臉書）

運動部長李洋昨（8日）出席彰化「和美全民運動館」啟用典禮，彰化縣長王惠美當場遞交體育建設經費需求清單，卻遭李洋以「預算未通過」為由婉拒，引發熱議。李洋今（9日）再度解釋，若有正式公文，運動部會入案，但因經費確實尚未核准，因此無法當場受理。

運動部長李洋日前出席「和美全民運動館」啟用典禮，彰化縣長王惠美趁機遞上一份包含4座全民館建設需求的牛皮紙袋，希望爭取運動部經費支持。不過，李洋當場以「預算未通過」為由婉拒收下文件，引發國民黨批評。

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對此，李洋今（9日）無奈回應，當下明確向王惠美表達預算未通過，因此較難補助設備，也向她確認是否正式發函，若有正式公文，運動部都會入案研究補助可能性。他表示，以現行狀況來說，中央與地方皆希望建置更多供民眾使用的運動場館，以提升運動參與機會。

李洋進一步說明，今年運動部僅能動用去年度體育署預算，在未經核准超支的情況下，確實難以提供地方政府補助，因此當場婉拒是制度性限制所致。部門仍會秉持制度化原則，確保經費使用妥善、透明，並兼顧推廣全民運動的目標。

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