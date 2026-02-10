拒檢拖行害死清水所長劉宗鑫！ 毒犯陳嘉瑩拒認殺人罪：以為他會放手

2024年9月30日，新北市土城清水派出所所長劉宗鑫被31歲的女毒犯陳嘉瑩開車衝撞拖行，導致殉職，警界哀痛。一審由國民法庭審理，陳嘉瑩開庭時拒認殺人罪，狡辯稱「以為一開車所長就會放手」，家屬當場哭到喘不過氣，全案預計明天中午過後宣判。

劉宗鑫父當庭痛罵「良心何在」 母哭到喘不過氣

灰色轎車違規停路邊，車牌註銷員警上前盤查，發現包包裡面有毒品，下一秒毒駕的駕駛陳嘉瑩油門一踩，拖著警察沿路衝，惡意猛撞護欄，導致時任清水派出所所長劉宗鑫當場殉職。

撞死人還躲起來，陳嘉瑩被依殺人罪等罪起訴，檢察官當庭播放劉宗鑫最後一次值勤時密錄器所拍下的影像，沿路衝撞的行徑根本意圖殺人。死者的爸爸指著陳嘉瑩痛罵「妳良心何在！」死者媽媽更是情緒崩潰。家人把劉宗鑫的警帽帶著一起出庭，爸爸心碎地喊「他永遠跟我在一起」。

拖行500米撞施工護欄 所長殉職案明一審宣判

經過檢驗，陳嘉瑩當天體內有3種安非他命，連依托咪酯都呈現陽性反應，法官問殺人罪認不認罪，陳嘉瑩當庭狡辯說那是意外，稱「以為開車之後警察就會放手」，還說沒有聽到撞護欄的聲音，拒絕認罪。

陳嘉瑩辯稱「以為開車之後警察就會放手」，拒絕認罪。圖／台視新聞

加速蛇行拖行500公尺，兩度撞擊路邊施工護欄，所長劉宗鑫頭部、胸腹、背部、四肢多處外傷骨折殉職。開庭不只家屬出席，前後任土城分局長陪同，時任新北市警局局長廖守訓也請假旁聽，全案預計11號宣判。

※未經判決確定者，應推定為無罪

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

