拒檢撞警車！失控衝文化中心廣場 車內搜出喪屍毒

基隆昨(29)日深夜發生一起驚險的警匪追逐案，警方在巡邏時發現一輛休旅車，不只車牌被註銷還涉及多起竊盜案，立刻上前攔查。沒想到駕駛拒檢逃逸，最後在警方追捕之下發生車禍，車輛直接衝進文化中心前的廣場。事後警方將嫌犯壓制在地，成功將人移送法辦，還在車內查獲了「喪屍煙彈」。

警方說：「你給我出來，下來，出來，下來啦，趴著給我出來。」警察左右包夾包圍白車轎車，兩手並用緊緊抓住駕駛手臂，猛力將人拖下車壓制在地，不只上銬現場掙扎衝突不斷，現場更一片狼藉，整排鐵護欄嚴重變形，還有一些直接被撞斷倒在路邊，停放在一旁的警車狀況更慘，不只車殼碎裂零件噴飛，就連保險桿都被撞掉。

因為昨日晚間，雙方沿著基隆信一路一路飛車追逐，最後在文化中心前發生碰撞，撞擊力道之大，連整排鐵護欄都擋不住，車輛還直接失控衝進廣場，而驚險追逐的起因就是這輛白色轎車，警方在車上仔細搜查，不放過任何細節，因為這輛車不僅車牌被註銷，還涉及多起竊盜案，而駕駛車輛的嫌犯疑似因為心虛，面對警方攔查不僅沒停車，反而踩下油門拒檢逃逸，最後造成嚴重的車禍事故，撞擊現場的文化中心。

平時居民遊客不斷人潮滿滿滿，因為基隆美術館、圖書館、表演藝術中心都在同一棟，甚至就連基隆市文化觀光局的辦公室都在這，而且文化中心距離觀光客熱愛的基隆廟口夜市走路也只需要5分鐘，一不小心可能波及路人，但幸好追逐戰，沒造成民眾傷亡。

基隆市警察局忠二所所長徐紹文說：「全案於警詢後將葉姓嫌疑人，依毒品危害防制條例及刑法妨害公務.公共危險等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。」警方也在車內起獲喪屍煙彈的電子煙，不過驚魂車禍究竟是意外失控，還是毒駕肇事仍待警方抽絲剝繭持續釐清。

