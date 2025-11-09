拒檢撞警！ 警朝車輪連轟6槍 駕駛丟包少年.中午落網

高雄市 / 綜合報導

今（9）日凌晨3點多，一名35歲黃姓男駕駛載著17歲少年，違停在高雄新興區一處路口，巡邏員警上前盤查，卻聞到毒品氣味，喝斥駕駛熄火下車，但駕駛不願配合，還重踩油門，衝撞警車並且撞傷一名員警，警方立即朝車輪開6槍，制止衝撞行為，但駕駛最終逃離現場，留下副駕駛座的少年，過程驚動附近住戶；幸好遭撞員警只有手臂擦挫傷，沒有大礙，而警方追查後，鎖定黃姓男子行蹤，今日中午11點多跨轄區和台南警方合作，在永康區將人逮捕，同時發現車輛留有愷他命，訊後依照公共危險等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

員警(聲源)說：「熄火，熄火，熄火，熄火，開槍喔，開槍喔，熄火。」員警不斷要求駕駛，熄火下車，接受盤查，但男子卻不為所動，員警VS.駕駛說：「熄火，(好啦，你不要射我)，先熄火，熄火。」就在警方勸說過程，男子卻踩下油門，警方立即朝車輪開了6槍，喝斥停車，因為駕駛不僅撞了前方警車，撞傷值勤員警。

記者VS.附近住戶說：「(有聽到爭吵聲嗎)，沒有，沒有，都沒有，有聽到槍聲而已，(槍聲喔，大概幾槍)，5、6聲有，開完槍，那個車子，聽到車子速度很快的那種馬力，加馬力衝。」

事發就在9日凌晨3點多，35歲黃姓男駕駛載著在網路上認識的17歲少年違停在高雄明星街與南台路口，見狀員警上前盤查，卻聞到毒品氣味，沒想到男駕駛拒檢逃逸，留下17歲少年，事後少年供稱2人當時是去找朋友。

員警VS.黃姓犯嫌說：「(你車有沒有什麼違禁物)，沒有，(沒有)。」警方立刻成立專案小組，循線調查，發現黃姓駕駛躲藏台南永康區，9日中午11點多前往將人逮捕，新興分局副分局長黃昭偉說：「全案訊後依公共危險罪嫌等移送高雄地檢署偵辦。」

黃姓男子被查獲時，車上留有愷他命，是否涉及毒駕有待釐清，至於遭撞員警左手臂擦挫傷，送醫縫了三針後沒有大礙，現在黃姓駕駛罪加一等！將為自己不法行為付出法律代價。

