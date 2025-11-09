拒檢暴衝！高雄男開車撞警車逃逸 警連開6槍仍狂飆 8小時後台南落網藏K他命

今天凌晨黃嫌駕車拒檢，並衝撞警車逃逸，8小時候，在台南永康住家落網。警方提供

高雄市新興區今天凌晨驚傳拒檢衝撞警車事件，黃姓男子駕駛轎車，面對員警盤查時，竟暴衝逃逸，警方情急之下，朝車輪連開6槍仍未能制止他突圍，揚長而去，衝撞過程造成1名員警手臂擦挫傷；警方展開跨縣市追緝行動，歷經8小時，終於在台南永康區將黃嫌（35歲），並在其住處查獲K他命。

新興分局指出，今天（9日）凌晨3時25分許，中山派出所警網巡邏行經明星街與南台路口時，發現1輛自小客車違停，車內2名男子神情緊張，且散發濃烈毒品氣味；員警上前盤查時，副駕駛座17歲少年先行下車受檢，但駕駛座上的黃男，卻突然發動車輛拒檢。

過程中，黃男高喊「毋通開槍」、「「我會驚啦」！但隨即猛踩油門，先撞上巡邏車，再倒退衝撞員警，導致警車右側凹陷、首當其衝的員警，手臂挫傷，經送醫縫治後無大礙；當時員警為防止他再度衝撞，危及安全，依法朝車輛左側前後輪開槍6發，仍遭黃男加速逃逸。

警方立即成立專案小組追緝，調閱路口監視器，發現黃嫌逃往台南永康地區藏匿，隨即與台南市警刑大偵五隊、永康分局及保大特勤中隊合作圍捕，不到8小時、上午11時35分，黃嫌見優勢警力包圍，最終在住處束手就擒。

警方在現場搜查時，於黃男住家內起出少量K他命，但車輛上未再發現異狀。經查，黃男有毒品與槍砲彈藥等前科。警方懷疑其因畏罪逃逸釀禍，詳細逃逸動機與毒品來源仍待釐清。

全案訊後將依《公共危險罪》及《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。



