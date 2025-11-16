拒檢棄車逃逸！警追500米逮通緝犯 搜出刀毒

台北市內湖今天(16)下午四點多上演警匪追逐，員警巡邏盤查轎車，嫌犯拒檢衝撞、棄車逃逸。（圖／東森新聞）





台北市內湖今天（16）下午4點多上演警匪追逐！員警巡邏盤查轎車，嫌犯拒檢衝撞、棄車逃逸。警方循線逮到2人，在身上搜出喪屍煙彈和折疊刀，其中一人還是名詐欺通緝犯。

員警vs.嫌犯：「不要發動，不要動，管束，管束，快點，熄火。」

盤查到一半，嫌犯衝撞逃逸。員警vs.嫌犯：「熄火，快點快點。」

不甩員警阻止，油門一催加速往前衝，台北市內湖今日下午4點多上演警匪追逐，員警巡邏經過，發現車燈沒有亮，目視車內發現疑似喪屍煙彈，駕駛卻突然倒車衝撞直到500公尺，車上的人逃跑下車，員警一路猛追。

員警vs.嫌犯：「他通緝什麼都不知道。」

在民權東路六段逮到2名嫌犯，身上查扣出折疊刀和喪屍煙彈，其中陳姓犯嫌還是名詐欺通緝犯，全案依照毒品、妨害公務通緝偵辦，並且持續追查駕駛下落及毒品來源。

