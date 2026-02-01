拒檢狂飆撞警翻車！贓車男受困國道 警消破窗救人

【記者曾佳俊／桃園報導】桃園市蘆竹區南崁交流道附近今（1）日清晨發生一起拒檢逃逸衝撞事故。一名25歲曾姓男子開著贓車於捷運工地形跡可疑，遭警方盤查時拒檢加速逃逸，追逐中與警車發生擦撞，導致車輛側翻，曾男受困車內，警員立即封鎖現場並通報消防協助破窗救援，將身體多處擦挫傷的嫌犯救出後戒護送醫，後續依法偵辦。

桃園市大園分局三菓派出所員警於今日凌晨5時50分巡邏經過轄內捷運工地時，發現一輛自小客貨車在工地內來回徘徊、行徑可疑，遂上前示意盤查。不料駕駛拒絕受檢，隨即加速逃逸。警方立即通報線上警力支援，沿三民路一段往蘆竹方向實施攔截圍捕。

逃逸車輛行經蘆竹區南崁交流道口附近時，與警車發生擦撞，因衝擊力道猛烈，曾男所駕車輛當場翻覆並受困於車內。所幸執勤員警反應迅速，未於事故中受傷。

警方第一時間封鎖事故現場，並通報消防及救護人員到場支援，消防人員使用破壞剪等器材破窗救援，於清晨6時40分順利協助曾男脫困。經初步檢傷，曾男意識清楚，不過身體多處擦挫傷，隨即由救護車送往林口長庚醫院治療，警方全程隨車戒護，防止其脫逃。

警方也於車內查獲來路不明木材、鐵片一批，以及毒品吸食器與相關工具等證物，另查出該車輛於凌晨在新竹地區遭竊，尚未完成報案程序。

大園分局表示，工地建材與電纜線竊盜行為，嚴重影響公共工程安全與進度，警方對此類犯罪絕不寬貸。本案除將依涉嫌竊盜、公共危險、妨害公務及毒品等罪嫌，依法嚴辦外，亦將持續擴大追查，釐清是否涉及其他刑案。

曾男一度受困翻覆車內，救出時身體多處挫傷送醫。翻攝畫面

