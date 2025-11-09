拒檢衝撞警車釀傷 高雄男駕車逃逸員警開6槍仍失守

黃姓男子拒絕下車受檢，衝撞警車，導致巡邏車右側受損，警方正權利追緝中。警方提供

今天凌晨3點25分，高雄新興分局警網巡經明星街、南台路口時，發現1輛轎車違規停放，車上2名男子神情可疑；員警上前盤查時，聞到車內瀰漫濃厚毒品味，副駕駛座17歲少年配合下車，駕駛卻遲遲不熄火，且猛踩油門衝撞警車逃逸，造成1名員警左手臂擦挫傷，現場警員連開6槍，試圖攔截仍未能制止，嫌犯當場逃之夭夭。

高雄市警局新興分局中山派出所巡邏車攔下這部違規車輛，且聞到車內瀰漫毒品味道，因此當副駕駛座的少年下車受檢後，該車駕駛、35歲黃姓男子還不願意熄火，且雙手緊握方向盤。

當時員警持槍警戒，並大聲喝令其下車，而黃男邊喊「我會驚」、「毋湯射我」，卻突襲踩油門，襲警逃逸，導致巡邏車右側車門凹陷，1名員警左手受傷，送醫縫合3針後無生命危險。

坐在副駕駛座、下車接受盤查的少年見友人衝撞警車，楞在一旁，他供稱與黃男為友人，當晚兩人僅是外出找朋友，不料遭遇警方盤查，他也不曉得友人為何如此衝動！警方懷疑黃男車內藏有毒品或其他違法物品，目前已鎖定其身分，全力追緝中，並持續追查逃逸車輛下落。

新興分局強調，黃男不僅拒檢逃逸，更以車輛衝撞警方，行徑已觸犯妨害公務及傷害罪嫌，警方將擴大調閱監視器，全力將人緝捕歸案，依法究辦。



