拒檢衝撞！2警受傷連開3槍制止 接應共犯落網搜出大量毒品

〔記者陸運鋒／新北報導〕蘇姓男子昨晚駕駛自小客車，行經新北市新店區時遇上警方路檢，警方發現車內放著不明白色粉末，隨即要求其下車受檢，但蘇男拒檢還踩油門衝撞逃逸，造成安康派出所林姓副所長及陳姓員警受傷，其他員警見狀立即連開3槍制止，經專案小組漏夜追查，逮捕接應的許姓男子，查獲海洛因、安非他命等大量毒品，正全力追緝蘇嫌下落。

新店警分局調查，安康派出所林姓副所長及3名警員，昨天晚間10時許，於新店區祥和路、車子路口前100公尺執行取締酒駕勤務，攔查過程中，發現53歲蘇男神色異常，且車內放著不明白色粉末1包，警方隨即要求其下車受檢。

廣告 廣告

豈料，蘇男非但不配合受檢，甚至踩油門衝撞員警，其他員警見狀先對空鳴1槍制止，不過，蘇男沒有停車打算仍執意離去，警方再朝自小客車連開2槍，但蘇男仍駕車逃逸，並將車輛棄置在三峽區一帶，由44歲許姓男子接應逃往桃園地區後，再由蘇男駕駛租賃車輛逃逸。

警方表示，拒檢衝撞造成林姓副所長及陳姓員警頭部、手部擦挫傷，經送往新店耕莘醫院治療已經沒有大礙，隨後成立專案小組追查涉案車輛，於昨晚11時許，先在新北三峽區尋獲蘇嫌棄置的自小客車。

警方指出，經專案小組調閱監視影像漏夜追緝，於今天凌晨4時許，由副分局長曾柏仲帶隊前往五股一帶，查獲接應共犯許嫌，並搜出海洛因5包(79.7公克)、安非他命5包(945.3公克)、依托咪酯2包(102.8公克)、依托咪酯煙彈1顆(5.7公克)、大麻1包(1.2公克)及電子磅秤等大量毒品。

警方說，許嫌已帶回警局，依公共危險、毒品等罪嫌偵辦，將持續追查毒品來源，同時已鎖定蘇男行蹤，正全力追緝中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

陳佩琪貼搜索票未遮個資 廉政署承辦人姓名手機外洩內部炸鍋

民眾汐止購地發現涵管告新北市府提國賠 50年前老照片成關鍵

抓到了！苗栗永和山水庫遭棄置40噸垃圾 源頭是竹科電子廠

基隆狼師猥褻4名女學生 93個強制罪改無罪、利用權勢猥褻罪維持3年8月

