拒檢逃逸又撞警…車挨轟15槍！嫌落網「觸3罪、6違規」罰單金額曝

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市有毒品前科的45歲李姓男子昨晚（27日）開車違規遭警方盯上，上前攔查，竟拒檢逃逸，甚至試圖衝撞員警，遭連開15槍，仍趁隙逃逸；案發後5小時遭拘捕，因觸犯公共危險、妨害公務及毀損罪遭逮捕送辦，另違反道路交通管理處罰條例部分，共羅列6項違規另依法開罰，最高可處7萬5000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。

這起案件發生於昨天（27日）晚上7時許，員警巡邏行經仁武區霞海路與後港巷口，發現一輛轎車高速行駛，還跨到對向車道，因形跡可疑上前攔查；當下，對方拒檢逃逸。

行經三民區大中一路時，逃逸車輛受阻，警方再度上前攔停，未料對方倒車企圖衝撞，情急之下，員警拔槍喝斥並朝該輪胎射擊共計15槍，仍被對方趁隙逃逸。

警方隨後成立專案小組追緝，持拘票於5小時內將拒檢逃逸還涉嫌衝撞員警的45歲李姓嫌犯逮捕到案；經查，李男有多項毒品前科，車內雖無違禁品，但行為已觸公共危險、妨害公務及毀損罪遭依法送辦。

此外，李男逃逸過程中，因未依規定使用燈光、危險駕駛、跨越雙黃線（不依規定駛入來車道）、逆向（不按遵行方向行駛）、紅燈右轉、不服稽查取締等6項交通違規掣單舉發。

警方分別依違反道路交通管理處罰條例第42、43、45、45、53、60條規定，合計最高可處7萬5000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。

