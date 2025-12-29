拒檢逃逸時速破百撞爛警車傷3警 高雄毒蟲判刑1年半

高雄一名男子去年毒駕拒檢在市區以破百時速開車狂飆，最後正面衝撞警車造成3警受傷警車報廢，日前遭法院判刑1年6個月，男子不服上訴遭高雄高分院駁回。

高雄高分院。（圖／資料畫面）

檢警調查，嫌犯李姓男子去年12月18日凌晨4時許，在高雄市某間釣蝦場包廂內吸食海洛因及安非他命後，駕駛自小客車行經仁武區因違規停車遇上警方盤查，李男見員警靠近時竟拒檢重踩油門加速逃逸，車輛在市區以破百時速狂飆，沿途還多次違規闖紅燈相當危險。

轄區仁武分局啟動攔截圍捕，潘姓員警等3人開警用巡邏車在鳳仁路與水管路口設下攔截點，未料李男竟未減速正面高速衝撞警車，造成巡邏車被撞爛無法維修報廢，車上3名員警也分別有骨折、腦震盪及全身多處擦挫傷等傷勢，李男最後在現場遭警方逮捕到案。

廣告 廣告

李男車上被搜出毒品海洛因及安非他命，其體內也被驗出毒品陽性反應，訊後遭依妨害公務及毒駕公共危險送辦後檢方起訴，橋頭地院一審妨害公務致人受傷罪判處1年有期徒刑，毒駕部分則判6月、可易科罰金。

李男不服判決提上訴，並表示已與受傷員警達成和解請法官從輕量刑，案經高雄高分院審理，法官發現李男雖稱已與員警和解，但事實上則尚未賠償履行和解條件，認為他藐視公權力情節嚴重，近日駁回上訴維持一審判決，全案仍可上訴。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

派出所旁遭丟汽油彈縱火 桃園警速逮狂男送辦

影/20萬賭債談不攏 債主街頭狂追5公里撞爛欠債男車

張文丟煙霧彈、砍人「民眾仍逛街」 學者：台灣集體遲鈍