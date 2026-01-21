拒檢逃逸 新店警開3槍逮2嫌

新北市警察局20日起執行「酒毒駕大執法」，首晚新店警分局在祥和路、車子路口攔檢1輛自小客車，駕駛拒檢撞警逃逸，員警連開3槍，但仍被兔脫，所幸員警僅受輕傷。警方先於21日凌晨在五股區逮捕接應的44歲許姓男子，並鎖定逃逸的53歲蘇姓男子身分，午後在中和區逮捕蘇嫌到案，起獲大批毒品，全案依毒品、公共危險、妨害公務、傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新店分局表示，安康派出所員警20日晚間10時許在祥和路、車子路口執行取締酒駕勤務時，攔下蘇嫌所駕駛自小客車盤查，員警發現蘇嫌神色異常，且車內有不明白色粉末1包，遂要求蘇嫌下車受檢，但蘇嫌拒不配合，並踩油門企圖逃逸，員警遭衝撞拖行，故先對空鳴1槍制止，見蘇嫌持續加速，再朝車輪連開2槍，但未能阻擋該車往三峽方向逃逸。

受傷2名員警頭部、手部擦挫傷，經送往新店耕莘醫院治療後，已無大礙。

蘇嫌逃逸後，警方通報攔截圍捕，在三峽區尋獲涉案自小客車，蘇嫌已逃逸無蹤。警方擴大調閱監視器，發現蘇嫌駕車到三峽後由許男接應，隨後許男駕車載蘇男前往桃園地區，蘇男在桃園自行租賃車輛後離去，許男則駕車至五股區。

警方昨凌晨先至五股逮捕許嫌，起獲海洛因、安非他命、喪屍煙彈、大麻等大批毒品，後續調閱監視器，發現蘇嫌駕租賃車返回新北中和，昨日中午將蘇嫌拘提到案，查扣鎮暴槍1把、安非他命、海洛因及喪屍煙彈等證物。偵訊後，全案依法移送台北地檢署偵辦，持續追查毒品來源。