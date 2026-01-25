拒檢逃逸！高雄駕駛逆飆國道3km甩騎警 吞7違規共8.4萬

高雄市 / 綜合報導

今(25)日凌晨1點多，一部自小客車在高雄鳳山區南京路與瑞隆東路口，因違規遭警方攔停，駕駛先假意配合，隨後心虛加速逃逸，還強行逆向衝上國道，狂飆約3公里，員警騎車一路在後面追，邊叫支援，邊硬著頭皮騎上國道，而這名行徑惡劣的男駕駛，不但沒停車，下交流道後還涉嫌肇事逃逸，目前全力追緝中，除了公共危險罪、肇事逃逸致人死傷等罪嫌外，飛車追逐期間的種種違規，全被拍了下來，警方舉發7件，合計將開罰84000元。

男子被員警攔查，過程趁機油門一踩，從車陣中脫逃，員警一路鳴笛緊追在後，只見駕駛不顧自己與他人安全，逆向開上國道，警方緊急呼叫支援，還硬著頭皮騎上去追人，車輛在國道上逆向狂飆，最後下交流道撞上機車，駕駛不但沒下車查看，倒車後來個大迴轉肇事逃逸，留下一臉矇的騎士。

整起離譜事件就發生在高雄25日凌晨1點多，當時員警在鳳山區南京路與瑞隆東路口，發現轎車違規起初男子假意配合，最後心虛拒檢逃跑，更強行逆向衝上國道，飆了3公里左右，為了甩掉警方，下中正交流道後肇事逃逸，高雄鳳山分局新甲所代理所長陳睿騰說：「該車已肇事逃逸，對該名駕駛之瘋狂違規行為，逕行舉發共計7件。」

駕駛惡劣行徑全都錄，闖紅燈，拒檢攔查，逆向上國道等，合計共會開罰8萬4千元，高雄鳳山分局新甲所代理所長陳睿騰說：「將依刑法公共危險罪，肇事逃逸致人死傷等罪嫌依法偵辦。」究竟是什麼原因，讓男子鋌而走險，逆向在國道逃亡，再看一次當時飛車追逐畫面，深夜員警不退縮賣命追上去，在國道上追人的畫面之驚險，現在警方硬起來全力追緝。

