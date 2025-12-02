拒檢還報假身分！租賃車駕駛衝撞逃逸 害警跌倒擦傷遭追辦妨害公務

白車駕駛拒檢又謊報身份，最後加速衝撞員警逃逸。翻攝社會事新聞影音

台北市中山區昨（1日）晚間發生拒檢衝撞事件！保安大隊第三中隊在路檢時，一輛白色租賃車駕駛神色慌張、眼神閃爍且未繫安全帶，遭警方示意受檢。未料，男子不僅聲稱「沒有駕照」，還疑似報假身分證字號，讓警方查無資料，最後竟趁員警查證時猛踩油門逃逸，造成小隊長潘姓員警被撞倒受傷。

警方表示，潘員當時要求駕駛熄火、下車受檢，但男子拒不配合，突然加速逃逸，導致潘員摔倒，手腳出現輕微擦傷，所幸無大礙。警方隨後已依規定對駕駛違規部分開單，並針對其逃逸行為依妨害公務罪追究刑責。

警方強調，執行路檢時駕駛依法有配合義務，若心存僥倖拒檢或逃逸，不僅危及自身與他人安全，也將面臨更嚴重的法律後果。未來警方將持續加強取締酒駕、毒駕及重大違規，維護用路人安全。



