拒檢還報假身分 駕駛衝撞逃逸涉妨礙公務究辦

圖說：發言人臺北市保安警察大隊第三中隊長朱浩瑜。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市保安警察大隊第三中隊於12月1日晚間，於中山區執行巡邏路檢勤務時，潘姓小隊長發現一輛白色租賃自小客車行經路檢點時，車內駕駛神色慌張、眼神閃爍且未繫安全帶，經引導該車進入檢查區受檢，潘員隨即要求駕駛熄火受檢，潘員於查證駕駛身份時，詢問該駕駛「有無駕照?」，該駕駛回稱「沒有。」，且未攜帶證件，並疑似提供錯誤身分證字號，致警方無法查詢正確身分，故潘員於隨即喝令駕駛下車受檢，惟該駕駛拒絕受檢並加速逃逸，致潘員跌倒受傷經就醫無大礙。後續除依違反道路交通管理處罰條例製單告發，並依妨害公務罪嫌偵辦。

警方提醒民眾，警方執行勤務攔查，駕駛人依法有配合之義務，如確有違規行為時，也應配合受檢，切勿心存僥倖企圖逃逸，這不僅危及自身安全，更可能引發嚴重事故。警方將持續加強取締毒駕、酒駕及各類重大交通違規，全力維護用路人道路交通安全。