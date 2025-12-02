拒檢還報假身分 駕駛衝撞逃逸涉妨礙公務究辦
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市保安警察大隊第三中隊於12月1日晚間，於中山區執行巡邏路檢勤務時，潘姓小隊長發現一輛白色租賃自小客車行經路檢點時，車內駕駛神色慌張、眼神閃爍且未繫安全帶，經引導該車進入檢查區受檢，潘員隨即要求駕駛熄火受檢，潘員於查證駕駛身份時，詢問該駕駛「有無駕照?」，該駕駛回稱「沒有。」，且未攜帶證件，並疑似提供錯誤身分證字號，致警方無法查詢正確身分，故潘員於隨即喝令駕駛下車受檢，惟該駕駛拒絕受檢並加速逃逸，致潘員跌倒受傷經就醫無大礙。後續除依違反道路交通管理處罰條例製單告發，並依妨害公務罪嫌偵辦。
警方提醒民眾，警方執行勤務攔查，駕駛人依法有配合之義務，如確有違規行為時，也應配合受檢，切勿心存僥倖企圖逃逸，這不僅危及自身安全，更可能引發嚴重事故。警方將持續加強取締毒駕、酒駕及各類重大交通違規，全力維護用路人道路交通安全。
其他人也在看
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 1 天前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 1 天前
Yamaha Jog E只賣3.2萬！搭Honda換電技術上路
面對日本即將在2025年11月上路的50c.c.以下輕便摩托車新排放法規，Yamaha近日正式釋出旗下全新電動輕便車款Jog E資訊，並確認將於2025年12月22日起，在東京與大阪兩地率先上市。作為一級輕便摩托車（相當於台灣50c.c.以下輕型機車），Jog E的推出可說是Yamaha為應對新環境法規所採取的應對措施。地球黃金線 ・ 1 天前
五股交流道變更順暢了?!改善工程真的有用嗎？鄭捷表示：早該這麼做了！feat.Hyundai Custin 2.0T
全台最塞交流道之一的五股交流道，目前改善工程已經完成的差不多了，所以我們決定來實際走訪看看，路線會不會變得更複雜，塞車狀況會不會變得更順暢，而且路線會一直行駛林口長上坡，因此這次我們借來了Hyundai Custin 2.0T，236匹/36.0公斤米的動力數據，是否會讓這趟旅程輕鬆許多呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 16 小時前
獨／國道輾掉落物砸後車！貨車駕駛遭求償13萬 喊冤「沒過失」
國道行車意外頻傳！一名貨車駕駛在國一重慶匝道口輾過不明物體，導致後方轎車遭砸中，修車費高達13萬多元，讓他感到相當冤枉。法扶律師蕭仁杰指出，「碾壓掉落物的柯先生應該沒有任何肇事責任」，應由警方查明掉落物是哪輛車所掉落的，該車駕駛才需負責。然而，事隔兩年，柯先生竟收到保險公司的民事求償傳票，讓他難以接受！這起事件凸顯國道行車安全隱憂，及責任認定的複雜法律問題。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
車市重磅！Mazda經銷商收攤 太古集團證實分手
馬自達（MAZDA）在台經銷商太古標達1日無預警發布訊息，旗下內湖、土城所將營運至今年年底。台灣馬自達隨後證實，雙方合作畫下句點。消息一出立即在部分社群、社團平台引發熱議。中時新聞網 ・ 2 小時前
賓士入門都會休旅 GLA 大改款換上全新設計！身形更動感配多元動力
賓士旗下入門車系陸續進行大改款，繼 CLA 之後更受市場青睞的都會休旅 GLA 也將推新一代車型，搭載全新 MMA 平台打造，有望導入 GLC EV 的最新設計，整體的輪廓更加動感，進一步與 GLB 做出市場區隔，內裝則比照 CLA 鋪陳辦理。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 1 天前
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張EBC東森新聞 ・ 21 小時前
獨家／泡水車怎賠？ 市價認定影響「殘值」 5年車「法院折舊」超高
獨家／泡水車怎賠？ 市價認定影響「殘值」 5年車「法院折舊」超高EBC東森新聞 ・ 16 小時前
Suzuki Taiwan 推 Swift 20 週年優購專案！
SUZUKI自2004年啟動世界車計畫，將研發視野從日本市場拓展至全球，始終專注於小型車級距，持續深耕、精進。2005年，SUZUKI推出首款「世界戰略車」SWIFT，以近乎全球同步的姿態登陸台灣。經過四個世代的演進，SWIFT憑藉貼心的產品設計、優異的使用品質，深受台灣消費者喜愛。現行SWIFT更以一級能耗效率認證、1,197c.c.牌照稅與燃料費率的節能優勢，以及輕油電的暢快駕馭特性，持續穩居暢銷車款行列。2GameSome ・ 18 小時前
【試駕】一座展間要破億？有星巴克喝當然來這裡借Kia!feat.Kia Ceed Sportwagon
Kia全新南港展間由原廠直營、1600坪、造價上億、木質調裝潢、一樓9台新車展示、VIP 商談室、電動車專屬展區、二樓原廠中古車專區、1 & 2 樓新車及中古車交車室、1 & 2 樓服務廠共14個維修工位 & 1 天最多可維修 80 台車、電動車專屬維修工作區、電池整備中心與星巴克咖啡可以享用。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
【標車幫幫忙】要買車先來看！美女業代教你這幾招，讓你買車更便宜！
【標車幫幫忙】要買車先來看！美女業代教你這幾招，讓你買車更便宜！SiCAR愛車酷 ・ 20 小時前
嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」
即時中心／温芸萱報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。民視 ・ 1 天前
MAZDA內湖旗艦店年底熄燈 原址有望迎來新品牌
MAZDA標達汽車稍早發布公告，確認內湖旗艦店與土城所將於2025年12月 31日正式結束營運。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
香港宏福苑大火146人死轉貼新聞被抓！港警拘捕前議員和災場義工
[Newtalk新聞] 位於香港新界大埔的大型集合住宅社區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計146人死亡，包括一名消防員殉職，目前仍有上百人情況未明，社會要求徹查聲浪不斷，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。然而，其中一名發起人上月29日遭到警方國安處拘捕。香港警方國安處隔日又以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府再拘捕一男一女，其中一人是前區議員張錦雄，另一人是在火災現場分發物資的女義工。 綜合香港媒體報導，張錦雄於11月30日晚上約7點在粉嶺寓所被捕，張錦雄曾轉載了一則關於宏福苑大火中，一名連署發起人被捕的新聞；但他只是轉載，並沒有附上其他文字。另一名被捕的李姓女子為災場義工，曾在現場呼籲災民不要胡亂將個人資料提供予不明人士。香港警方國安處日前已拘捕一名在網上成立「大埔宏福苑火災關注組」，並發起連署提出「四大訴求」的男子，香港警方國安處指控他涉嫌借火災意圖煽動憎恨政府。據了解，初步調查2宗案件暫時未有關連。 此外，知情消息人士指出，香港警方國安處訊問了一名男子，這名男子也是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，「大埔宏福苑火災關注組」連署提出四大訴求包括「持續支援受災居新頭殼 ・ 1 天前
押寶電動車？續命燃油？ 德國最強汽車Porsche下一步怎麼走？
德國車是科技、性能、操控、設計標竿。面對電能時代，德國車還能制霸車壇？ 就以Porsche來說，這位德國最強汽車品牌近期做出大量決策，到底是押寶電動車？還是仍需仰賴燃油車？值得好好關注。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前
國道疾駛「車內掉出一個人」真相曝！1女3男到案…他因1事寧願搏命犯罪
國道一號高雄市楠梓路段，日前傳出乘客從車上摔落，滾到車道險遭輾斃，還害目擊車輛為閃避，差點失控翻覆的離譜案件。警方循線找出跳車的64歲洪姓男子，他疑因債務問題，不想牽連親友，選擇「玩命跳車」再翻越護欄離開，事後目擊駕駛、跳車的洪男及同車3人都未報案，加上是民事案，警方未介入，但跳車舉動，已涉公共危險罪將依法送辦，違反道交條例部分則依法開罰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前