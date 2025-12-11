拒檢開車逃竄 逮4人查獲毒品37歲駕駛唾液快篩涉毒駕

cnews204251211a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市林口警分局員警，昨（10）日晚間9時53分許，執行擴大臨檢勤務，在轄內林口區仁愛路一段，發現1輛黑色自小客車，行跡可疑，立即鳴笛示意停車受檢。林口警分局表示，轎車駕駛卻拒絕攔查還不停逃逸，沿路違規行駛，罔顧其他用路人安全。員警立即通報攔截圍捕，約10分鐘內，在林口區麗園二街成功圍捕攔獲。也查獲毒品安非他命、依托咪酯等。

警方表示，現場逮捕3男1女，37歲陳姓男駕駛、31歲趙姓男子、36歲劉姓男子、35歲陳姓女子等人。現場起獲毒品安非他命7包、依托咪酯煙油1瓶及煙彈4個。清查身分發現，趙姓男子還是詐欺通緝犯，訊後依持有毒品、詐欺通緝、公共危險（妨害公眾往來安全）等罪嫌，分別將4人移送偵辦。

林口警分局表示、陳姓駕駛被查獲時，因為有駕車行為，採集唾液快篩後，呈安非他命及依托咪酯陽性反應，涉犯公共危險（毒駕）罪嫌，依規定當場製單並移置保管車輛；訊後依毒品、公共危險等罪嫌，將陳男移送法辦，並依道交條例舉發相關違規事項。

警方表示，員警攔截過程，陳姓犯嫌於林口區忠孝路一帶，還擦撞1輛自小客車，造成車上乘客肩頸有擦挫傷，已送醫治療，暫無生命危險。後續將由警方依交通事故程序處理。

照片來源：新北市警方提供

