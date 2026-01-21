拒檢開車逃逸撞傷警 逮2嫌起出毒品安非他命與依托咪酯

cnews204260121a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新店區祥和車子路口，昨（20）日晚間10時48分左右，連續傳出槍響。原來是新店警分局員警，攔查臨檢車輛時，1名53歲蘇姓駕駛，竟開車逃逸甚至撞傷執勤員警，現場員警疑被汽車拖行，所以先行對空鳴一槍制止，見蘇男仍執意開車離去，再朝自小客車連開2槍，最後蘇嫌朝三峽方向逃逸。新店警分局表示，員警今天清晨與中午時分，先續逮獲蘇嫌與另1名涉嫌接應的許姓共犯，起獲包括海洛因、安非他命、依托咪酯、大麻等毒品，將持續溯源追查毒品來源。

廣告 廣告

新店警分局表示，昨晚在新店區祥和車子路口前100公尺處，轄區安康派出所副所長帶著3名警員，執行取締酒駕勤務，盤查攔檢車輛過程，發現蘇姓駕駛神色異常，而且有不明白色粉末1包，於是要求蘇男立即下車，但他拒不配合並踩油門企圖逃逸，甚至衝撞員警，現場警員疑遭汽車拖行，所以對空鳴一槍制止，見蘇男仍執意駕車離去，再朝自小客車連開2槍，但蘇嫌仍開車往三峽方向逃逸。

cnews204260121a08

新店警分局表示，安康所副所長及陳姓警員，頭部、手部都有擦挫傷，送往新店耕莘醫院治療後，已暫無大礙。也立即成立專案小組循線追查涉案車輛，昨晚11時37分左右，員警在新北市三峽區，尋獲蘇嫌棄置的涉案自小客車，但他已逃逸無蹤。專案小組漏夜追蹤，今天清晨4時31分左右，在副分局長曾柏仲帶隊下，於五股區查獲44歲許姓接應共犯。

警方調查，許男涉嫌駕駛自小客車，接載蘇男前往桃園地區，蘇男則於桃園地區自行租賃車輛後，再開車離去。員警則在許男隨身攜帶的包包內，查獲海洛因5包、安非他命5包、依托咪酯2包、依托咪酯煙彈1顆、大麻1包、電子磅秤及手機等，將持續溯源追查毒品來源。

cnews204260121a05

新店警分局表示，員警於今天中午12時42分許，循線在中和區成功拘提蘇男到案，現場搜出、查扣鎮暴槍1支、安非他命1包、海洛因1包及依托咪酯煙彈等物。全案訊後依毒品、公共危險等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

cnews204260121a06

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

人群中不時翻動背包 巡邏眼尖查獲竊盜嫌犯

兩車逆向上國道 以車追人可處駕駛6000元到3萬6000元罰金

【文章轉載請註明出處】