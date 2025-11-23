拒檢飆車自撞倒地 廟會陣頭助警逮毒駕男

昨天下午(11/22)，新北市蘆洲有大型廟會遶境活動，員警隨隊伍執勤時，看到一名機車騎士，邊騎車邊吸喪屍煙彈，上前攔查，結果他竟然拒檢、飆車亂竄，沿路闖紅燈逃逸，最後自撞轎車倒地，遶境人員也立刻衝過來，合力幫警方壓制！

毒駕男拒檢逃逸，結果自撞轎車倒地。（圖／TVBS）

當天下午，員警正在蘆洲廟會遶境活動中執行交通管制任務，卻發現一名47歲楊姓男子騎車載著女性友人，在等紅燈時一邊抽電子煙。雖然喪屍煙彈與一般煙彈外觀相似，但警方敏銳地察覺情況不對勁，上前喊話要求其停下並不要抽菸。楊姓男子聞言不發一語，竟直接催油門闖紅燈逃離現場，甚至跨越雙黃線從車輛間快速穿越，完全無視前方大量機車騎士的安全。

警方隨即展開追捕行動，從第一視角可見該名男子騎著雙載機車猛催油門、鑽過車縫，還多次闖紅燈企圖右轉脫逃。然而，當男子遇到遶境隊伍時，速度被迫減慢，最終撞上一輛轎車，騎士與乘客雙雙倒地。機警的員警立即下車衝過去將正試圖站起逃跑的楊姓男子撂倒，同時一群參加廟會遶境的民眾，迅速趕來協助壓制，原來他們同時也是義警隊員。

蘆洲分局義警隊員張育誠表示，他們剛好遶境經過，看到情況後，因為身為義警，便合力將嫌犯制伏，等待警察到來處理，順利完成任務。張育誠強調，該抓的人他們還是要幫忙。

警方在楊姓男子身上查獲喪屍煙彈、安非他命以及吸食器。經查，該男子還是竊盜通緝犯，可能正是因為害怕身分曝光才會選擇逃跑。此次逃逸過程中，楊姓男子共闖紅燈3次、紅燈右轉2次，被開立5張罰單，最高可罰19800元罰鍰，不僅白忙一場還得繳納高額罰款。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

