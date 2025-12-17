拒檳、戒檳、定期篩檢，口腔健康更安心
檳榔已被世界衛生組織列為第一類致癌物，即使未加入紅灰、白灰、荖花或荖葉等添加物，仍具有高度致癌風險。若每天嚼檳榔10顆且持續超過10年，即使戒除檳榔，罹患口腔癌的高風險仍會持續10年以上，對健康威脅相當深遠。不僅如此，研究亦證實嚼檳榔同時會提高肝癌、肝硬化與糖尿病的風險，甚至降低免疫系統功能；孕婦若嚼檳榔，則易導致造成早產、死產及胎兒異常等危害。
嚼檳榔正是台灣民眾罹患口腔癌之主因，已有嚼檳榔的民眾應遵循拒檳三招「莫哺、莫揪、莫請」，及早戒檳，不僅可遠離癌症，對自身健康也有益處。民眾在刷牙時也可簡單檢查口腔黏膜，例如破皮超過2週未癒合；出現不明紅斑或白斑；黏膜變硬變緊，甚至張不開嘴巴；表面有乳突狀或疣狀突起；臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱等異常，應儘速就醫交由醫師診斷。
為守護國人口腔健康，衛福部持續推動檳榔防制及口腔癌防治，提醒民眾建立健康生活型態，包括拒絕檳榔、菸品與酒精，以降低致癌因子的長期接觸。
此外，政府也提供年滿30歲有嚼檳或吸菸習慣者，以及18歲以上有嚼檳榔之原住民，每2年可享一次免費口腔黏膜檢查，協助民眾及早發現口腔異常。
若口腔黏膜檢查發現疑似癌前病變（如白斑、紅斑、口腔黏膜下纖維化、扁平苔蘚、疣狀增生等）或疑似口腔癌，請至醫院口腔顎面外科或耳鼻喉科進行確診，並遵照醫囑定期追蹤。唯有拒檳、戒檳、定期篩檢，才能早期發現、早期治療，守護口腔健康，讓生活更安心。 (廣告)
巴西聖保羅郊區，有一棟開業5年的嶄新醫院，最多可容納超過200個病床，規模相當於台北市的和平醫院。這座「葉氏醫院」，是由台灣人獨資建立，創辦人「葉倫群」在巴西行醫將近半個世紀，以媲美台灣的醫療水準，服務當地的勞工階級。不過巴西私人醫療保險非常昂貴，因此很多打拼大輩子的台商，不願當子女的負擔，退休後獨自回台灣生活。TVBS特派記者許岱軒、朱光弘來自巴西的深入報導。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 84
現代人追求健康、長壽。醫師鄭淳予表示，最新研究指出，想活得長壽，睡飽7小時比飲食、運動更重要，且睡眠不足的壽命的負面影響，僅次於抽菸。「這意味，即使人拚命飲控、勤跑健身房，但只睡5、6小時，短命的風險仍高於睡得好的人。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
一名20多歲女性在家屬陪同下就醫，母親表示，她發現女兒近期情緒很容易激動，並且還出現手抖、腹瀉等症狀，但女子本人卻否認身體不適，認為自己並未生病。對此，外科醫師陳榮堅在檢查後發現，該女性甲狀腺亢進指數明顯超標，若延後治療可能會導致心室擴大，演變成心肌病變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
神經內科醫師林邵臻分享，日前一名原本血糖控制相當穩定的病人回診時，檢驗數據卻出現變化：糖化血色素從6.2上升到7.2，三酸甘油脂仍維持在良好水準（<80），但低密度脂蛋白膽固醇卻上升到 120。林邵臻仔細詢問病人近期的飲食狀況，從水果、碳水化合物、加工食品、含糖飲料、零食，甚至傳統拜拜食物，一項項排除，病人都否認有明顯攝取增加。就在一切看似「找不到原因」時，林邵臻突然靈光一閃，反問病人一句：「你最近是不是吃了很多滷的東西？」病人隨即回答：「我最近滷了很多牛肉。」林邵臻再追問：「該不會是一次滷一大鍋，然後連續吃好幾天吧？」病人只能尷尬地笑了笑，答案不言而喻。 滷味暗藏糖分陷阱 高糖滷汁恐讓血糖更不穩 林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖、紅糖等，也因此導致「滷味」、「滷製品」可能含有較高糖分，若經常吃這類「高糖滷味／滷汁食品」，對於血糖控制不佳、已有胰島素阻抗、糖尿病或肥胖風險的人來說，可能導致「血糖不穩／血糖波動」增加，以及「胰島素阻抗惡化」的風險。 滷汁反覆加熱恐生有害物質 研究點名COPs、HCAs風險 林邵臻強調，無論是在飲料、醬料、滷汁、加工食物等形式中加入糖，都會導致更快速的血糖升常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4
「跑步」是相當常見的運動項目，不少人更將其視為健康的象徵，甚至認為是預防癌症的黃金法則。然而，近期有研究指出，對於「極限耐力運動員」而言，長時間、高強度跑步，腸道的癌變風險可能反而越高。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 7
物價飆漲，但有些錢可不能省。醫師廖繼鼎表示，很多癌症是過度節省導致的後果，一位50多歲男子生性節儉，家中食用油常反覆使用多次，幾年前確診肝癌。廖繼鼎表示，雖然肝癌病因複雜，「但食用油反覆加熱會增加罹癌風險，絕對是其罹癌的原因之一。」但很多家庭為了省錢，都會這麼做。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
一位43歲的女性病患，經常有胃酸、胃腸脹氣、打嗝、排氣多的情況，曾經做過胃腸鏡檢查，有胃息肉、賁門鬆弛、胃食道逆流的狀況，排便一兩天才一次，而且經常覺得排不乾淨、脹氣，雖然檢查結果都不是大毛病，但西醫判定他有「腸道老化」的傾向。因此，他到中醫看診主要是針對胃腸問題，並且搭配針灸促進腸胃蠕動，治療半年之後症狀都有明顯改善。 半夜被胃酸嗆醒 竟是紅棗惹禍 中醫師羅珮琳分享，有一次該名病人來看診的時候突然說他最近胃食道逆流的狀況變嚴重，每天半夜會被胃酸嗆醒，早上起來都覺得嘴巴苦苦的，我問他：「最近有吃宵夜嗎？」他回答：「有」，因為家人最近去旅遊回來帶了一大包的紅棗零食，是單包裝拆開可以直接食用的大顆紅棗，因為紅棗可以養血安神幫助睡眠，所以他每天晚上睡覺之前會吃一顆大顆的紅棗。羅珮琳請他先停止在睡前吃紅棗，因為沒有煮過的紅棗皮硬硬的，直接當果乾食用其實並不好消化，而且雖然紅棗是天然果乾，但糖分一樣會造成胃酸，停止睡前吃紅棗一週之後，再回診果然胃食道逆流的狀況就改善了。 紅棗多食損齒 中滿證忌之 「本草備要」記載大棗「多食損齒，中滿證忌之」，中醫認為「甘令人滿」多吃甘味食物易影響消化功能，不當食常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣今年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占比突破兩成，高齡相關疾病與醫療負擔日益浮現。專家指出，隨人口老化而逐年上升的帶狀疱疹，已成為不可忽視的結構性健康風險。台灣健康聯盟今（12／15）日發布「成人疫苗接種計畫白皮書」，呼籲政府將帶狀疱疹、呼吸道融合病毒（RSV）疫苗納入公費接種。太報 ・ 1 天前 ・ 11
一名10歲男童豪豪因模仿跟風在超商購買包裝酷炫的能量飲料，飲用不到半小時後出現雙手不受控劇烈顫抖、心臟狂跳及噁心反胃等症狀，緊急送醫檢查發現心跳每分鐘飆破120下，血壓也異常升高，診斷為典型的「急性咖啡因中毒」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
這起發生在釜山地區的兒科急症轉院事件，再次揭露了南韓醫療體系的重大危機！1名僅僅10歲的女童，因遭到當地12家醫院急診室拒絕收治，延誤了緊急治療，險些喪命。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 6
台灣慢性腎臟病患者超過200萬人，其中洗腎人口接近10萬人。腎臟科醫師洪永祥提醒，腎臟病友到超商購物時，必須避開楊桃、香蕉、奇異果、甜點、起司等五大類地雷食品。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】酸酸甜甜的百香果，可以直接吃，還能製作飲品、甜點，深受民眾喜愛。林俐岑營養師指出，百香果營養豐富，富含膳食纖維、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀離子等重要營養素，對腸道、心血管皆有助益，不過也不能一次吃過量！她也常在門診聽到患者說自己一吃就是五六顆，提醒尤其胃部功能不佳或是腎臟病、糖尿病患者，食用份量要謹慎控制。 「果汁之王」香氣濃郁 百香果含有哪些營養素？ 林俐岑營養師說明，百香果得名自其集結了多種水果香氣，還被稱為「果汁之王」，GI值約30，屬於低GI水果，且營養密度高。若連籽一起吃，每100克果肉可提供約5.3克膳食纖維，高於不少蔬菜，有助於腸道蠕動、緩解便秘，同時增加飽足感，可幫助體重控制。 百香果同時富含維生素C，具抗氧化作用，與肌膚美白、膠原蛋白合成和免疫力運作都有關，並提高飲食中對鐵質的吸收。類胡蘿蔔素則有助於保護視力和黏膜健康；而鉀離子含量豐富，可幫助排出體內多餘的鈉，消水腫和維持血壓穩定，進而保護心血管健康。 百香果也有最佳吃法 加強營養吸收、減少腸胃負擔 林俐岑營養師建議，百香果的膳食纖維主要集中在黑色籽中，「連籽一起吃」獲得的排便效果更完整。健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 2
開心聚餐怎進了醫院？高雄有一名家屬PO文求助，85歲父親老當益壯，6日到高雄某家飯店聚餐，同場11人回家後出現上吐下瀉等症狀，家父因併發症已躺在醫院7天，抱怨衛生局聯繫不足，「後來已經完全沒消息了」。對此，衛生局今（16）日回應，當天共30人聚餐，11人上吐下瀉，已採集1名發病個案及5名廚工人體檢體送驗中，釐清真相。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
一名國中女生近一年半來反覆出現腹脹與腹痛，發作時常伴隨冒冷汗、食慾不振，甚至噁心、嘔吐，家人多次緊急送醫。儘管接受抽血、X光與腹部超音波等檢查，結果皆顯示正常，只能暫時以止痛藥緩解，症狀卻一再復發，嚴重影響生活與進食。 家屬表示，女孩曾在一般門診接受腸胃藥治療，但效果有限，長期腹痛讓她對吃東西產生恐懼，也使家人身心備受煎熬。 壓力大、睡眠不足，屬肝氣鬱滯體質光田綜合醫院中醫部主治醫師郭彥碁指出，女孩初診時腹部緊繃，按壓即感脹悶不適，臉色偏蒼白，進一步了解後發現，她長期課業壓力大、睡眠不足、飲食不規律，情緒緊繃，符合中醫所稱的「肝氣鬱滯」體質。 郭彥碁說明，「肝氣鬱滯」可理解為身體氣機運行不順，腸胃功能因此受影響，就像被卡住一般，進食反而加重不適，常見症狀包括腹脹、腹痛、反胃及嘔吐。他強調，這類患者並非腸胃器官病變，而是壓力與作息失衡導致的功能性腸胃不適，因此即使反覆檢查，結果仍可能顯示正常。 中藥調理+生活習慣改善經詳細評估後，郭彥碁為女孩開立疏肝理氣、調和脾胃的中藥處方，同時建議調整生活習慣，包括放慢進食速度、避免冰冷與油膩食物、維持規律作息與穩定情緒。治療僅一週，女孩腹脹與腹痛即明常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
睡覺開小夜燈會增胖？胸腔暨重症科醫師黃軒指出，睡覺時開著小夜燈，就像是對你的身體「開夜班」，此時褪黑激素會被按下靜音鍵、修復、代謝、荷爾蒙重整，全被打亂，還有研究指出，追蹤4萬名女性長達5年發現，睡覺時暴露在人工光源下的人，更容易變胖，「BMI增加≥10%的機率顯著上升，有些人甚至默默多了5公斤以上」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
腎臟功能出問題，千萬別急著找「護腎神藥」。腎臟科醫師洪永祥在臉書分享，一名55歲婦女健檢發現腎絲球過濾率（eGFR）掉到45分，已屬慢性腎衰竭第三期，腎臟年齡形...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡明劼醫師 健康。瘦身分享，前陣子到台中玩，順手買了幾瓶人人稱讚的辣椒醬。「老實說我是第一次吃，真是有點孤陋寡聞。」一吃下去才發現——辣味之中帶點甜，口味非常獨特，而且越吃越順口。身為醫師的職業病發作，我忍不住翻到背面看營養標示。結果看到一個很衝擊的數字：糖分 = 0 甜味劑真的對身體不好嗎？ 「這怎麼可能？」再仔細看成分表，答案出現了——原來是添加了甜味劑（蔗糖素、醋磺內酯鉀）。很多人看到這裡，腦中立刻跳出一句話：「甜味劑不是對身體不好嗎？」先等等。你接收到的資訊，其實已經有點過時了。 關鍵不在「能不能吃」 而是「怎麼用、用多少」 蔡明劼指出，根據 2025 年發表於《Nature Metabolism》的最新研究，研究顯示： •合理使用的非熱量甜味劑，尤其是取代含糖食物，有助於體重控制•並且可能透過腸道菌相調節，對代謝與腸道健康帶來正向影響（參考文獻：Nature Metabolism, 2025；PMID: 41057614） 當然不是說「甜味劑吃越多越好」。而是劑量、使用情境，以及整體飲食型態都很重要。如果能用甜味劑減少真正的精製糖攝取，又能滿足味覺、提高飲食的持續性，對多數正常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
癌症是國人十大死因之首。醫師劉博仁表示，不少癌症患者確診後回想，其實早有前兆，近日他就遇到2名案例，一人是輕忽胃脹症狀，4個月後確診為膽管癌；另一人則是將排便出血視歸因為痔瘡，直到頭暈就醫，才發現得了大腸癌。劉博仁並列出10大癌症警訊，提醒一旦出現應就醫檢查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
阿斯匹靈不只可以降低血栓風險，一項刊登在《自然》期刊的研究發現，這種百年老藥能透過降低血小板活化，釋放T細胞免於受到血栓素TXA2的抑制，具抑制癌細胞轉移的潛力。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2