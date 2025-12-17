拒檳、戒檳、定期篩檢，口腔健康更安心

檳榔已被世界衛生組織列為第一類致癌物，即使未加入紅灰、白灰、荖花或荖葉等添加物，仍具有高度致癌風險。若每天嚼檳榔10顆且持續超過10年，即使戒除檳榔，罹患口腔癌的高風險仍會持續10年以上，對健康威脅相當深遠。不僅如此，研究亦證實嚼檳榔同時會提高肝癌、肝硬化與糖尿病的風險，甚至降低免疫系統功能；孕婦若嚼檳榔，則易導致造成早產、死產及胎兒異常等危害。

嚼檳榔正是台灣民眾罹患口腔癌之主因，已有嚼檳榔的民眾應遵循拒檳三招「莫哺、莫揪、莫請」，及早戒檳，不僅可遠離癌症，對自身健康也有益處。民眾在刷牙時也可簡單檢查口腔黏膜，例如破皮超過2週未癒合；出現不明紅斑或白斑；黏膜變硬變緊，甚至張不開嘴巴；表面有乳突狀或疣狀突起；臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱等異常，應儘速就醫交由醫師診斷。

檳榔咱莫哺，健康鬥陣欸！定期篩檢預防口腔癌。圖：衛福部提供

為守護國人口腔健康，衛福部持續推動檳榔防制及口腔癌防治，提醒民眾建立健康生活型態，包括拒絕檳榔、菸品與酒精，以降低致癌因子的長期接觸。

此外，政府也提供年滿30歲有嚼檳或吸菸習慣者，以及18歲以上有嚼檳榔之原住民，每2年可享一次免費口腔黏膜檢查，協助民眾及早發現口腔異常。

若口腔黏膜檢查發現疑似癌前病變（如白斑、紅斑、口腔黏膜下纖維化、扁平苔蘚、疣狀增生等）或疑似口腔癌，請至醫院口腔顎面外科或耳鼻喉科進行確診，並遵照醫囑定期追蹤。唯有拒檳、戒檳、定期篩檢，才能早期發現、早期治療，守護口腔健康，讓生活更安心。

