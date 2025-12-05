拒毒不冒險 人生更平安 遇詐多查證 荷包最保本

MEITU 20251205 113543434

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市議員許睿慈與警友站站長於114年12月4日到訪第二分局信六路派出所，擔任「防詐大使」並致贈「反詐、反毒」宣導看板，與警方攜手向民眾推廣防詐與反毒觀念。

許議員指出，詐騙手法層出不窮，如假網拍、假檢警、網路交友等類型多樣，提醒民眾面對疑似詐騙情況時，要牢記「1聽、2掛、3查證」；她也強調，反毒需從日常做起，務必做到「不買、不吃、不碰」，共同打造安全無毒的城市。

第二分局提醒，詐騙方式不斷翻新，如遇可疑狀況務必撥打 165 反詐騙專線 查證，切勿依指示前往銀行提領、匯款；另呼籲民眾，如遇行員關懷提問，一定要相信專業，不要被詐騙集團誤導隱瞞事實。