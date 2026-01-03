拒毒萌芽向下扎根 臺南深化校園反毒防線

為強化校園毒品防制、落實反毒教育向下扎根，臺南市政府教育局配合教育部國民及學前教育署推動「114年校園拒毒萌芽推廣實施計畫」，鼓勵國中小培育「校園反毒領航員」，透過同儕力量進行反毒宣導，協助師長深化學生識毒、防毒與拒毒觀念，共同營造健康、安全、充滿正能量的學習環境。

市長黃偉哲表示，本市多所國中小踴躍參與計畫，由學校遴選具服務熱忱與表達能力的學生擔任反毒領航員，並在指導教師陪伴下，完成反毒知能培訓、宣導品與教具製作，進而走入班級、集會及校內大型活動進行宣導。各校結合校慶、運動會、朝會、闖關活動、短劇表演、廣播宣導等多元形式，讓反毒教育貼近學生生活，提升學習興趣與參與感。

教育局長鄭新輝表示，當前新興毒品具高度隱匿性與迷惑性，毒品樣態不斷翻新，近年來更常偽裝成糖果、零食、奶茶杯、電子煙等日常物品，刻意降低孩童與青少年的戒心，增加誤用風險，對成長中的身心健康造成嚴重危害。學生透過「做中學、學中做」，不僅加深對新興毒品樣態及其危害的認識，也學會在面對誘惑時勇敢說不，並主動關心、提醒身邊的同儕。

各校執行成果豐富可見，多位反毒領航員分享，從起初的緊張與害羞，到能自信站上舞臺向同學宣導，過程中培養了責任感、自信心與公共參與精神，充分展現同儕正向影響力，成為校園中最有力量的反毒推手。此外，教育局亦規劃辦理反毒機構參訪活動，帶領師生前往毒品防制相關教育中心，透過專業導覽與互動體驗，深化對毒品危害的認知，並將參訪所學回饋應用於校園宣導，擴大整體教育效益。

教育局強調，反毒工作需長期耕耘，透過制度化計畫與學校自主創新並行，讓反毒意識從小扎根。未來將持續結合中央政策與地方資源，支持學校發展多元反毒教育模式，攜手家長與社區，共同守護學童健康成長，打造安全、無毒的友善校園。

圖/文：臺南市政府