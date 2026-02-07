拒演公主抱！八點檔女星揭風險：說我不敬業沒關係

《百味人生》今日舉辦粉絲見面會。（）





八點檔《百味人生》今（7）日舉辦粉絲見面會，演員謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文現身受訪，談到近日民視爆發替身演員重摔的話題，演員們也都有感而發，江國賓更直呼「心裡蠻難過」。

江國賓坦言有看到新聞及影片，心裡很感慨，尤其是想到受傷的替身演員及家人們，「不管哪個行業，做什麼都要很小心。」更進一步強調「越細心越好」，「發生任何事再來補救就太晚了。」

謝承均則提到，過去在拍攝武打戲時，被踢到眼角縫4針，跳海、懸崖戲也都有碰過，「說實話早期拍戲真的非常危險，都是土法煉鋼，這幾年進步很多，特別重視不管演員或是替身的安全。」在拍戲時遇到替身演員，他也都會提醒對方務必多加小心，「演員要盡力，不要逞強」。

陳珮騏透露，其實拍攝公主抱的戲碼也相當危險，「以前有很多案例女生跌下來，受傷很嚴重，有些人受傷家人可以照顧，但我沒有。」所以這類型的戲碼她則選擇不演，「說我不敬業沒關係，但我保護自己。」

另外，對於外界關注意外險的問題，陳珮騏則表示劇組會保意外險，但演員私下還是會再幫自己保險，以她自己為例，大部分都是醫療部分，除了足夠支付費用外，要是不幸無法工作，還有錢能夠應付開銷，她甚至還保了「毀容險」。



