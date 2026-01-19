拒為認同道歉！陳玉珍揭「福建人」背後真相

▲我是中華民國派！陳玉珍搬出憲法反擊：金門人的心聲誰聽見？（圖／葉政勳攝，2025.12.12）

[NOWnews今日新聞] 立委陳玉珍近日表示自己不是台灣人，並稱金門不屬於台灣而掀起討論。陳玉珍臉書發文強調自己身為「中華民國派」的立場。她解釋「中華民國福建金門人」是基於憲法事實的陳述，憲法架構下金門與馬祖確實隸屬福建省，這並非標新立異，而是對身分的誠實說明。她認為大家能自在稱自己是台灣人，金門人也有權利表達來自福建金門的認同，不應因此被解讀為不愛台灣。

金門是台澎金馬中唯一真正承受過砲火洗禮的地方，陳玉珍指出，金門鄉親對於和平的渴望真實且卑微。她強調自己身為在地立委，責任就是替鄉親發聲，確保這片土地不再受戰爭威脅。她呼籲外界在進行政治評論時，應針對她個人而非傷害金門鄉親，期盼社會能尊重多元認同與感受。

陳玉珍質疑中央雙標，台南與高雄能設立自貿港，金門也應享有同等發展機會，而不是被排除在外。她主張金門要的不是特權，而是生存與未來保障，希望中央在談論國家安全之餘，也能看見金門的需求。

重申「以民為本、金門優先」的從政初衷，陳玉珍重表示，從議員到立委勤走基層，為的就是守護家鄉，她引用前總統蔡英文曾說過「沒有人應該為了自己的認同道歉」，即便再問一百次，她依然以身為金門人為榮，持續在憲法框架下捍衛金門人，為家鄉未來勇敢打拚。

