拒煮雞湯竟惹殺機！尪恐怖殺妻剝皮 入伍逃審判送上前線

俄羅斯男子庫辛因為雞湯，犯下恐怖的殺妻剝皮案。但他在審判前選擇入伍從軍，可能因為赦免逃過15年監禁刑期。圖／翻攝自X

入伍竟成為重刑犯躲避刑責的方式！56歲的拉菲斯．庫辛（Rafis Khuzin）因為妻子拒絕幫他煮雞湯，竟殘忍殺害她，並剝掉其上半身的皮，恐怖的景象讓歷經多次駭人場景的警察，也不禁對眼前所見的一切感到震驚。然而本應受到謀殺罪審判的庫辛在開庭前選擇入伍，被派往烏克蘭戰場前線換取赦免。

根據《Mirror》報導，庫辛因為49歲的妻子奧爾加．布里諾娃（Olga Blinova）拒絕幫他煮雞湯，憤而舉起大菜刀殘忍地殺害了她。不過，另有報導稱，起因是妻子曾交代庫辛煮湯，下班回家發現丈夫沒做到憤而批評所引發。

事後，庫辛試圖肢解妻子的屍體不成，便改剝去遺體上半部的皮，再將其藏在自家花園的棚子裡。行凶5天後，他才向當地警方自首。警方表示，即使是看過無數恐怖場景的資深員警，抵達現場後，仍對遺體駭人的慘狀感到震驚不已。

然而，庫辛逃過了法律制裁，有消息人士表示，他已經承認犯下可能讓他被判處15年監禁的罪刑，但庫辛在謀殺案開庭審判前，迅速入伍從軍。根據俄羅斯入侵烏克蘭後通過的相關法律，戰爭期間被徵召從軍的囚犯、嫌犯將獲得赦免，這代表庫辛無須接受任何審判。他將被派往烏克蘭前線，來彌補因戰場慘重損失的兵力。但庫辛服役期滿真的能獲得自由？俄羅斯相關單位對此拒絕評論。



