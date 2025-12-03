拒用台胞證不赴中交流！ 國台辦痛罵王世堅「沒出息」
〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」被中國網友改編成《沒出息》歌曲爆紅。但王日前被問及是否去中國交流，他拋出須用「台灣護照」而非台胞證等4個條件，並稱「我會是最後一個踏上中國的台灣人」。中國國台辦今天不滿痛罵，自相矛盾的作秀真是「沒出息」。
近期在網路社群平台上，出現「王世堅低調來大陸」的AI影像，引發外界關注。王世堅23日出面澄清表示，他不用抖音及YouTube，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片，自己一直在台灣，未來也沒有去中國的相關計畫。這完全是子虛烏有、胡說八道的事。
王世堅談及，只有在3個原則堅持之下，台灣與中國的交流才是可以的，前提包括：不是地方對中央交流、不是黨對黨之間的談判交流、以及絕對不能被中共拿刀子掐在脖子之上去交流。
他更說，自己還有1個堅持，就是絕對不會接受要申請台胞證才能去中國。中國人持中國護照來台灣歡迎，而中國也願意開放台灣民眾持中華民國的護照去中國，自己才會考慮去中國，他更強調「「我會是最後一個踏上中國的台灣人」。
對此，中國國台辦發言人張晗今日反嗆，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係」。你提到的這個人，一邊靠著《沒出息》的改編熱度在網路上賺眼球，一邊又大放異彩自刷存在，這種自相矛盾的作秀真是「沒出息」。
