拒用台胞證遭國台辦批「沒出息」 王世堅痛斥：睜眼說瞎話

民進黨立委王世堅在中常會前受訪。楊亞璇攝



民進黨立委王世堅近日遭遭不肖人士製作AI深偽影片，聲稱他前往中國。王世堅強調，如果要申請台胞證才能去中國，他絕對不接受。中國國台辦發言人張晗今（11/3）日則批王世堅一邊在中國網路上賺眼球，一邊又大放厥詞刷存在，真是「沒出息」。對此，王世堅今下午痛批，「睜眼說瞎話」，為什麼要特別敏感這件事？莫名其妙。

王世堅今下午出席中常會前受訪被問起國台辦批他沒出息，他回應，「睜眼說瞎話」，他講自己個人的看法，本來《沒出息》這一首歌曲，本來是兩岸之間，大家共同的民眾之間，很巧妙的，剛好尋找到彼此共同的人生感觸，這個本來是好事一樁，就是說為兩岸人民，在苦悶的生活、工作當中，有一點小樂趣、小詼諧、小反思，這本來是好事，跟官方沒有任何的關係，政府都沒有提半個字，「他們為什麼要特別敏感這件事？我覺得這個是很莫名其妙的事。」

廣告 廣告

王世堅強調，是對岸先捏造新聞畫面做AI，說他到中國去訪問，根本造假的，他的理念、政治主張，相信了解他的人都很清楚，為什麼說他會是最後一位踏上中國大陸領土的人？這很清楚，他認為朋友之間，或者國家跟國家之間，大家都要平等往來。

王世堅說，中華人民共和國的人民，可以持中華人民共和國的護照，就可以來台灣， 「同樣台灣是不是持我們的護照，就可以去他們中國大陸才對嘛。但是偏偏對我們台灣，他們特別要求要用台胞證。」這一點是他完全沒辦法接受的，這是最基本的、對等的，大家互相平等才對。

王世堅指出，幾十年來已經有那麼多國人同胞到中國去工作、投資，他們礙於這個事實「不得不」，所以他們持台胞證去，那人家各自的選擇，而他只是在講自己的看法，他認為不對等就不去，要平等對待國家，才可以交朋友、才可以去。王也說，自己不只沒去中國，連美國都不去，30年沒去美國了，因為美國對台灣不平等，台灣要進去美國，簽證都拿到了，美國海關還問東問西，好像怕台灣人去那邊跳機，要去當美國人，他反對，所以30年來也不去。

王世堅舉例，對台灣平等的國家，像日本對台灣很好，以禮相待。日本不只對台灣好，他包括對比較弱小的像東南亞的國家，人家日本人也是對他們很好， 日本平等對待全世界200個國家，全世界大家最喜歡去的觀光地，日本就是首選嘛，本來就應該這樣，大家要平等互惠。

王世堅說，國台辦罵他沒出息，他覺得真的是莫名其妙、睜眼說瞎話，他這一個月被稱沒出息，其實也習慣了，遠遠的民眾看到，有的就叫王世堅，有的就說沒出息，「也好啦，隨便，他愛怎麼說就怎麼說嘛」。

更多太報報導

戴錫欽：2026北市綠派吳怡農、苗博雅機會高 王世堅參選戰局大不同

高級酸！國台辦宣布週週開記者會打對台 梁文傑：編歌還可能會紅

國台辦玩《沒出息》哏「辱台積電」！ 王世堅反擊：紫光、中芯才是連滾帶爬