拒畢業即失業 嘉大女靠貝果拚出頭

邱映榕7月才從嘉義大學企業管理系畢業，馬上化身青創老闆，一手創立「日央手作」貝果專賣店品牌，一人包辦貝果的研發、製作、行銷與財務，靠著大學4年參與食農教育推廣經驗，搭配IG限動及直播，帶大家做「夢想版」貝果，從剛開始1個月販售幾百顆貝果，到現在每月銷量已達上千顆貝果，知名企業都是她的穩定客群。

不同於多數同學畢業後攻讀研究所、考公職或進入職場就業，邱映榕未踏出大學校門就為創業做足準備，憑著在校所學知識，加上就學期間加入「食農教育」推廣團隊，讓她對麵包原料、成分格外重視，堅持製作少油、少糖、無添加的牛奶貝果外，還為自家產品投保產品責任險，從6顆貝果起家，現月銷上千顆，全是一人拚出來的成果。

廣告 廣告

邱映榕說，她不認同「畢業即失業」這句話，深信創業是給準備好的人，雖然興趣是烘焙，但為讓事業能贏在起跑點，她透過網路行銷，導入便利商店平台，自創溫度與效率兼具的甜點品牌，更經常參與高雄等地市集、活動，將大學推廣食農教育經驗融入，拓展客源、擴散品牌知名度，走一條不同的路。

邱映榕透露，很多人看她賣貝果、分享品牌故事，再得知她才大學畢業，總是驚訝，表示就讀嘉大4年，她加入行銷與觀光管理學系教授蕭至惠領導的「食農教育」推廣團隊，參與嘉義市「雙語食農教育推廣計畫」及「簡易農事體驗活動計畫」，以及教育部高教深耕計畫「食農產業管理學程」推廣，拓展視野、強化執行力、溝通能力。

回顧創業歷程，邱映榕感謝嘉大提供豐富學習資源與指導，也衷心期望大學生能善用資源，為自己人生履歷創造亮點。