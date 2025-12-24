拒當下流老人 工團陳抗要求提高勞退提撥

工會團體聯袂赴行政院南部辦公室陳抗，要求政府提高勞退提撥率，保障勞工退休生活。（記者程啟峰攝）

「勞退提撥要提高，勞工退休才有保！」工會團體今聯袂赴行政院南部辦公室陳抗，數十人齊聚南辦大門前拉布條、齊呼口號要求政府提高勞退提撥率並遞交陳情書，警方也在場維安蒐證；政院南辦隨後派員接受陳情，過程平和。

勞退新制實施已20年，目前6%的提撥率難以維持物價高漲下勞工退休基本生活所需。高雄市產業總工會為此聯合全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會、新高市產業總工會、高雄市公務機關總工會、高雄市機械總工會及中鋼工會等工會發起這項陳抗行動，要求政府提高勞工退休金提撥率，保障勞工退休生活。

廣告 廣告

工會團體聯袂赴行政院南部辦公室陳抗，要求政府提高勞退提撥率，保障勞工退休生活。（記者程啟峰攝）

高雄市產業總工會理事長林順基表示，目前勞工退休給付完全不足以支付日常生活所需，據勞保局今年2月統計,勞保老年年金去年平均每人領取約1.9萬元,勞退金月領勞工每人平均僅可領約6332元,等於勞工退休後每月僅有約2.5萬元。而國內目前平均每人每月消費支出要23,000元左右,台北市更高達32,000元。

林順基又表示，65歲以上老人平均每人每年醫療費用為7萬6377元,平均每個月將近6,500元,光是最基本的生活費加上醫藥費,合計已超過3萬元,目前退休金完全無法維持退休生活所需。物價高漲下,即使加計勞保,勞工退休實質所得替代率也不到5成,退休勞工皆成「下流老人」。政府無法逼企業加薪,至少要調高勞退提撥率,才能強給勞工一個安定的未來。

陳抗代表強調，勞退新制上路讓勞工退休待遇腰斬,政府實施10年要檢討的承諾跳票了,衍生至今20年,新舊制勞工待遇差距大,未來退休金嚴重不足等問題也愈來愈大,勞工已經忍無可忍、不能再等,要求提撥率調整年資以5年做為級距逐年調升至10%。