拒當大國談判籌碼！英國《金融時報》專訪鄭麗文：尋求改善兩岸關係，不代表台灣放棄嚇阻
在美中兩強博弈的驚濤駭浪中，台灣往往被推上最前線。當美國總統川普與中國國家主席習近平在北京會晤後，川普公開宣稱「對台軍售是與中國談判的好籌碼」，再度挑動台灣社會的敏感神經。英國《金融時報》10日刊出國民黨主席鄭麗文專訪，她也強勢回應「籌碼論」，強調台灣絕不能成為大國談判桌上的棋子。
面對美方對國民黨親中路線與刪減國防預算的質疑，鄭麗文則說「改善兩岸關係不代表放棄嚇阻力」，並透露她與賴清德總統的互動為「零」。這趟華府之行，不僅是國民黨的信任重塑之旅，也提前引爆了2028年總統大選的前哨戰。
鄭麗文這趟為期兩週的訪美之行，核心任務就是代表國民黨爭取華府的信任，除了要面對「親中」路線的質疑，以及解釋在野黨削減國防預算的爭議。鄭麗文在紐約接受《金融時報》專訪時，針對川普將對台軍售視為談判籌碼的說法做出正面回應。
鄭麗文強調，台灣的主體性與安全不容妥協，更不該成為美中大國角力下的犧牲品。她直言台灣絕不能、也絕不該被貶低為大國談判桌上用來交易的棋子。相較於賴清德政府與民進黨「聯美抗中」戰略，鄭麗文對《金融時報》表示，她此行帶給華府的核心訊息非常簡單，那就是「和平」。
台海兵凶戰危：沒有對話就沒有安全
鄭麗文指出，過去十年，兩岸官方交流幾乎完全中斷，這種「零互動」的狀態在台海兩岸累積了巨大的緊張局勢。她對《金融時報》坦言，由於缺乏對話，台海情勢幾乎已經被推到了戰爭的邊緣。許多台灣人民對此感到無比憂慮，由衷希望台灣不要成為下一個烏克蘭。
在鄭麗文看來，避免戰爭唯一的途徑，就是重啟對話。她強調，美國在維持區域和平方面扮演著「不可或缺」的角色。特別是在川普與習近平會晤之後，她期盼華府能發揮更具建設性、更積極的領導作用，共同促進東亞與台海的和平穩定。
親中還是避戰？華府對國民黨的「威懾質疑」
今年四月，鄭麗文成為十年來首位訪中並與習近平會面的國民黨領導人。這場外界矚目的會面，雖然被她視為促進兩岸穩定的「破冰之旅」，卻也讓華府的對中鷹派捏了一把冷汗。《金融時報》指出，許多美國政界人士擔心，國民黨過度傾向與北京接觸，可能會削弱台灣自身的防衛決心與嚇阻力，進而向北京傳遞錯誤的訊號。
面對美方的質疑，鄭麗文在專訪中直言，這些擔憂「完全沒有必要」。她指出，世界上大多數國家都認同，兩岸對話是避免戰略誤判的必要手段。她強調改善兩岸關係，並不代表台灣要放棄我們自己的嚇阻力量。鄭麗文也向美方喊話，強調國民黨絕非一味妥協。她試圖向美國國會議員論證，對話與嚇阻並非魚與熊掌不可兼得，而是維持台海和平的雙軌策略。
為了安撫華府的疑慮，鄭麗文更搬出歷史淵源。她強調，自第二次世界大戰以來，國民黨一直是美國極為重要的戰略夥伴。這個歷史紐帶不會改變，國民黨也高度重視與美國建立互信。
國防預算大縮水：無人機爭議引發美方不滿
儘管鄭麗文極力展現親美姿態，但國民黨在立法院的實際作為，依然讓華府感到不滿。《金融時報》指出，美國立法者對於國民黨主導立法院，將賴清德政府提出的400億美元特別國防預算大幅削減至250億感到相當挫折。這筆預算除了包含購買美國武器的資金，被刪減後更直接衝擊台灣本土無人機的研發與製造。在美方眼中，這些不對稱戰力的無人機，正是嚇阻中國入侵的關鍵利器。
對此，鄭麗文在專訪中強力反駁。她澄清，國民黨絕非反對資助無人機產業。她將預算削減歸咎於國內政治運作，批評民進黨政府當時提出的預算提案「荒謬且違反立法原則」。民進黨對此則有截然不同的解讀，他們指控國民黨是在用這些程序藉口，掩蓋其削弱台灣國防、討好北京的真實意圖。
白宮會晤層級透玄機：2028接班人的隱形競爭
在華府的行程中，鄭麗文預計不會與川普會面，但幾位熟悉內情的美方人士透露，她在白宮的會面對象將是國家安全會議（NSC）官員馬特·崔托（Matt Tritle），而崔托的直屬上司正是白宮高階亞洲事務官員簡以榮（Ivan Kanapathy）。
值得注意的是，今年三月簡以榮才在華府會見了2028年總統大選熱門人選、台中市長盧秀燕。這兩場會面，無疑透露出美方正在密切觀察、評估國民黨未來的接班梯隊。雖然白宮對此不予置評，鄭麗文的團隊也婉拒透露具體的會面細節，但兩位國民黨天后的華府之行，已然飄出濃厚的互別苗頭意味。
此外，鄭麗文也透露，自從她去年十一月接掌國民黨主席以來，她與賴清德總統之間的互動是「零」。即便在她今年四月出訪中國前，曾主動要求與賴清德會面，最終也未能成行。這顯示出台灣內部的朝野溝通管道，與兩岸關係一樣陷入了冰封狀態。
習近平的「極大善意」能信嗎？
專訪尾聲，《金融時報》拋出了一個關鍵問題：與中國對話，究竟是為了維持現狀，還是為了解決兩岸的主權爭議？而鄭麗文的回答是，她的目標是「排除任何可能導致戰爭的危險」，並將「兩岸和平關係制度化」。她強調，現狀的任何改變，都必須建立在「台灣海峽兩岸人民意願」的基礎之上。
國會山莊有許多人對習近平的意圖抱持高度懷疑，當被問及她個人是否信任習近平時，鄭麗文並未直接回答信或不信，而是強調「逐步建立對話與和平關係」才是關鍵。鄭麗文強調，在四月的會面中，習近平展現了「極大的善意」，這證明中國共產黨「希望以和平方式處理兩岸議題，而非動用武力」。
鄭麗文甚至提出了一套獨特的邏輯：如果中共真的鐵了心要用武力統一台灣，他們大可直接無視國民黨。正因為賴清德會繼續支持他的『兩國論』，這會給中共一個非常好的動武藉口。因此，國民黨的存在與對話，反而是拉住和平韁繩的關鍵力量。這套「避戰論述」能否說服川普政府與國會山莊？在美中對抗的大氣候下，鄭麗文如何在「嚇阻」與「對話」之間踩穩鋼索，將是她能否帶領國民黨重返執政的最大考驗。
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