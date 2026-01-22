拒當年節勞動族！「解放雙手」成家電主流，Yahoo購物買氣增3倍

排隊名店禮盒、開運話題商品熱賣

好運直送到家！攜手新港奉天宮，開運擲筊抽888、送造型紅包、聯名斗方

會員日加碼點數最高15倍送、BOSCH洗碗機現省破萬元



農曆年前年節採買、除舊佈新進入高峰期！Yahoo購物觀察發現，年前換新與送禮需求同步爆發，結合名店話題、開運寓意與健康概念的年節禮盒買氣升外，消費者不再拚體力大掃除，而是選用科技換時間，高效省時的多功能清潔家電銷售季成長近3倍[1]！Yahoo購物推出「馬年神助攻 年貨大街攻略」，全站消費滿3000登記送300購物金，精選BOSCH洗碗機現省破萬元；跨界聯手百年信仰重鎮「新港奉天宮」，推「媽祖開運籤」測驗遊戲，抽888點OPENPOINT外，消費加碼登記送馬年紅包，快速到貨商品隨箱送限量「奉天宮聯名斗方」。好康再加碼！Yahoo購物1/24至1/26「會員日」消費滿1,500元OPENPOINT最高15倍送，讓消費者居家、運勢一起除舊佈新，一次購足年節所需！



Yahoo購物攜手新港奉天宮推出系列活動，於指定貼文下留言分享新年新希望，有機會獲得媽祖小神衣、紅包等開運大禮包！

排隊名店、開運話題禮盒熱銷、卡通聯名助攻買氣

Yahoo購物觀察，今年年節送禮名店化、話題化與健康化，牛軋糖、娃娃酥等傳統零食備受消費者喜愛，排隊名店禮盒更成為送禮主流，糖村、喜之坊與紅豆食府等品牌熱搜、業績年增4成[2]；同時，結合節慶意象的開運禮盒買氣放大，從開運麻將餅乾、卡通聯名款，到主打「聚財」、「六六大順」等寓意商品，顯示送禮不只講究好吃，更成為祝福與話題的延伸。另一方面，燕窩、滴雞精、高純度堅果等養生禮盒穩定熱銷，搭配精品化、小份量設計，吸引年輕族群青睞；年節聚會飲品也轉向健康取向，兼顧健康、去油解膩與全家共享的無酒精香檳、氣泡水、茶飲與沖調飲品買氣同步攀升。

「解放雙手」高效掃除經濟夯、環保概念成清潔主力

Yahoo購物指出，年前整理消費者傾向以「解放雙手」完成大掃除，清潔家電朝向「高效、省時、智能」發展，讓家務整理不再占據大量時間。從熱銷數據來看，手持式、高效智能的吸塵器是最多家庭換新主力，其中Dyson系列因吸力與操作便利最受青睞，主打全自動掃拖整合的Roborock石頭科技，能同時完成多項清潔流程，成為家庭升級首選；小米吸塵器則以高CP值持續吸引年輕首購族。隨年節聚餐次數增加，「減少飯後整理負擔」也帶動換新誘因，推升BOSCH洗碗機等家電關注度與買氣同步成長。除家電升級，清潔用品年前需求亦翻倍成長。消費者不只看清潔力，主打天然成分、環保理念的英國潔、Persil、橘子工坊等品牌熱銷，反映「有效又安心」已成為清潔用品的新主流。



Yahoo購物「馬年神助攻 年貨大街攻略」，全站消費滿3000登記送300購物金。「會員日」加碼OPENPOINT最高15倍送，強勢助攻消費者年節所需！

年前加碼！攜手奉天宮限量造型紅包、聯名斗方助買氣；會員點數15倍送

迎接年前最後採買高峰，Yahoo購物推出「馬年神助攻 年貨大街攻略」，全站消費滿3000登記送300購物金；並攜手新港奉天宮打造消費新體驗，即日起進站「媽祖開運籤」互動求籤就有機會抽中888點OPENPOINT，現在於Yahoo購物中心下單，還有機會搶先拿到新港奉天宮除夕現場發放限定的馬年限量造型紅包！選購快速到貨商品隨箱還有機會獲得奉天宮限量聯名斗方，讓祝福直送到家！此外，1/31前在Yahoo購物指定貼文下留言分享新年新希望，有機會獲得新港奉天宮包含媽祖小神衣、紅包等開運大禮包，以及「朝天虎」虎爺造型積木等好禮！Yahoo購物加碼年前回饋，1/24至1/26 Yahoo購物會員日可享OPENPOINT最高15倍回饋，消費滿1,500送10倍OPENPOINT（最高送百點）、購衷心會員筆筆消費再加碼送5倍OPENPOINT；並推出超強折扣，精選德製BOSCH洗碗機現省破萬元、1/25前更有「倍潔雅 x 好神拖」品牌週強打低價，清潔好物下殺只要3折起、英國潔清潔商品任選4件999元，等於現折4折，讓消費者除舊佈新、年節送禮與開運祈福一次到位，迎接新年好頭彩！



Yahoo購物推出「媽祖開運籤」活動，上線求籤就有機會抽中888點OPENPOINT，消費還有機會得到馬年限量造型紅包！

活動頁：

● Yahoo購物「馬年神助攻 年貨大街攻略」： https://reurl.cc/ZldAzp

● Yahoo拍賣「馬年神助攻 年貨大街攻略」： https://reurl.cc/Yk5vQL





人氣商品推薦：



1. 【LG樂金】濕拖掃地機器人吸塵器

原價9,998元，1/26前優惠價8,999元（Yahoo購物中心）

2. 【BOSCH 博世】14人份沸石獨立式洗碗機（含基本安裝）

原價72,800元，1/31前優惠價60, 000元（Yahoo購物中心）

3. 【小米】掃拖機器人 X20 Pro

原價12,955元，1/31前優惠價10,490元（Yahoo購物中心）

4. 【Glolux】2.5L節能微型廚餘機

原價7,990元，1/31前優惠價5,990元（Yahoo購物中心）

5. 【白蘭】4X極淨酵素抗病毒洗衣球補充包4入組（三款任選）

原價1,356元，1/26前優惠價599元（Yahoo購物中心）

6. 【Astonish】英國潔橫掃油汙除油清潔劑1瓶（750ml）

原價690元，2/2前優惠價299元（Yahoo購物中心）

7. 【好神拖】乖乖聯名款馬上舞吉 手壓旋轉拖把組（1拖+1桶+2布）

原價1,480元，2/10前優惠價888元（Yahoo購物中心）

8. P&G 日本 3D洗衣球

優惠價235元（Yahoo拍賣）



[1] 2025 Q4對比Q3

[2] 2026/1/1-1/15對比去年春節活動同期