拒當年節勞動族！「解放雙手」成家電主流

記者李鴻典／台北報導

農曆年前年節採買、除舊佈新進入高峰期！Yahoo購物觀察發現，年前換新與送禮需求同步爆發，結合名店話題、開運寓意與健康概念的年節禮盒買氣升外，消費者不再拚體力大掃除，而是選用科技換時間，高效省時的多功能清潔家電銷售季成長近3倍。

Yahoo購物「馬年神助攻年貨大街攻略」，全站消費滿3000登記送300購物金。「會員日」加碼OPENPOINT最高15倍送，強勢助攻消費者年節所需。（圖／品牌業者提供）

Yahoo購物指出，年前整理消費者傾向以「解放雙手」完成大掃除，清潔家電朝向「高效、省時、智能」發展，讓家務整理不再占據大量時間。從熱銷數據來看，手持式、高效智能的吸塵器是最多家庭換新主力，其中Dyson系列因吸力與操作便利最受青睞，主打全自動掃拖整合的Roborock石頭科技，能同時完成多項清潔流程，成為家庭升級首選；小米吸塵器則以高CP值持續吸引年輕首購族。

廣告 廣告

隨年節聚餐次數增加，「減少飯後整理負擔」也帶動換新誘因，推升BOSCH洗碗機等家電關注度與買氣同步成長。除家電升級，清潔用品年前需求亦翻倍成長。消費者不只看清潔力，主打天然成分、環保理念的英國潔、Persil、橘子工坊等品牌熱銷，反映「有效又安心」已成為清潔用品的新主流。

迎接年前最後採買高峰，Yahoo購物推出「馬年神助攻 年貨大街攻略」，全站消費滿3000登記送300購物金；並攜手新港奉天宮打造消費新體驗，即日起進站「媽祖開運籤」互動求籤就有機會抽中888點OPENPOINT，現在於Yahoo購物中心下單，還有機會搶先拿到新港奉天宮除夕現場發放限定的馬年限量造型紅包！選購快速到貨商品隨箱還有機會獲得奉天宮限量聯名斗方。

Yahoo購物推出「媽祖開運籤」活動，上線求籤就有機會抽中888點OPENPOINT，消費還有機會得到馬年限量造型紅包。（圖／品牌業者提供）

1/31前在Yahoo購物指定貼文下留言分享新年新希望，有機會獲得新港奉天宮包含媽祖小神衣、紅包等開運大禮包，以及「朝天虎」虎爺造型積木等好禮！Yahoo購物加碼年前回饋，1/24至1/26 Yahoo購物會員日可享OPENPOINT最高15倍回饋，消費滿1,500送10倍OPENPOINT（最高送百點）、購衷心會員筆筆消費再加碼送5倍OPENPOINT；並推出超強折扣，精選德製BOSCH洗碗機現省破萬元、1/25前更有「倍潔雅 x 好神拖」品牌週強打低價，清潔好物下殺只要3折起、英國潔清潔商品任選4件999元，等於現折4折。

Netflix實境秀《黑白大廚》席捲全台，劇中主廚對食材熟度的精準控制與對質地的極致追求成為觀眾熱議焦點。hengstyle恆隆行旗下代理品牌WMF推出「壓力鍋舊換新」活動，即日起至2月28日止，持WMF或任一品牌壓力鍋至恆隆行WMF及Kitchenware專櫃，購買指定WMF壓力鍋即享 65 折限時折扣。

年節大菜往往需要數小時熬煮，WMF壓力鍋憑藉德國卓越工藝與技術，能將燉煮時間減少70%並保留1.7倍食材營養。（圖／品牌業者提供）

另，即日起至2月28日止在恆隆行百貨專櫃購買Braun JB9多動向智能調理機加贈Braun隨行保溫杯。即日起至2月 28 日止在恆隆行百貨專櫃購買Vermicular IH 或 IH MINI 琺瑯鑄鐵電子鍋系列將可獲得市價$5,000的「職人專屬：有機棉手套與鍋墊組」。

慶新年，自1月29日至3月1日止，恆隆行百貨專櫃加碼祭出「新春開運」多重好康優惠：

米其林級美型收納：活動期間於專櫃消費滿額，即贈英國設計品牌JOSEPH JOSEPH廚房美學好物。單筆滿$16,800贈「桌上型除臭廚餘桶4L」（價值$1,990）；滿$23,800贈「ARC系列垃圾桶10L」（價值$3,490）。

慶新年，自1月29日至3月1日止恆隆行百貨專櫃消費滿額贈英國設計品牌JOSEPH JOSEPH價值千元廚房好物。（圖／品牌業者提供）

Dyson專櫃滿額送最美麻將：針對追求極致生活品質的消費者，活動期間於Dyson專櫃單筆消費滿$45,800，加碼贈送價值$4,690的Machill馬丘麻將精裝組。

會員加倍回饋：購買包括BRAUN 9660CC諧振音波電鬍刀、Vermicular鑄鐵壺等指定新品，即送9折會員回購券（最高現抵 $1,000）；此外針對Crash Baggage、Dyson等指定品牌，單筆滿$15,000即贈500點，1點即1元，多重累計回饋不容錯過。

農曆丙午赤馬年倒數，momo觀察發現今年民眾在祈求平安之餘，對「招財」的需求更勝以往。momo今公布最新數據，受惠於年節買氣增溫，站上「宗教祈福」與「開運保值」兩大類別買氣爆發；其中，免排隊的「線上點燈」服務預估業績年增2成；黃金類商品在保值議題帶動下，整體銷量年成長逾40%，生肖開運金飾亦激增35%。瞄準這波強勁需求，momo集結鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮及雨揚老師等知名廟宇與名師，打造最強線上祈福陣容，並同步推出《馬年迎新春》活動，消費滿額登記即有機會獲得「風水布簾」與「葫蘆五帝錢」，助攻消費者在新的一年旺運又招財。

迎接赤馬年開運熱潮，momo《馬年迎新春》集結鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮等線上點燈服務，並同步精選開運金飾與年節祈福商品，一指下單就能備齊好運。（圖／品牌業者提供）

隨著台灣農曆新年進入倒數，民眾也開始尋覓能代表心意的精緻伴手禮，看準國人對日本質感贈禮的青睞，樂天市場網羅多款充滿特色和儀式感的伴手禮。樂天市場祭出超值點數回饋，1月31日前，只要透過樂天市場 APP 下單，天天皆可享有 10% 點數回饋，若是選購日本禮盒，更可以把握每週五、六、日推出的「日本祭」活動，最高可以享有 20% 點數回饋，搭配優惠券、信用卡、免運活動等好康，輕鬆將日本「正月」儀式感直購到家。

樂天市場精選日本經典名店、馬年限定禮盒。（圖／品牌業者提供）

年關將近，正是除舊佈新的高峰期！居家品牌HOLA和樂家居揭曉「2025年熱銷冠軍榜」。由HOLA獨家代理的經典單椅品牌「La-Z-Boy」再次蟬聯沙發王者；而平均每10分鐘售出一組的「Pure Life 覓靜香氛系列」，則是百款香氛單品中最受青睞的人氣王；被網友譽為分手也要帶走的「天絲寢具」穩坐床寢首選；而連續三年進榜的「REAL 環保多功能衣架」則憑藉銷量成長近六成的亮眼表現，奪下日用品冠軍。面對農曆新年裝修潮，跟著百萬消費者真實選擇入手準沒錯。

HOLA獨家代理La-Z-Boy蟬聯多年沙發冠軍，其中765系列以「省空間設計」打中台灣都會需求，是許多人年終犒賞自己的首選。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

必勝客再推整隻龍蝦比薩、烏魚子變熔岩餅皮 CoCo都可夢幻聯名美樂蒂

用AI為創意裝上翅膀直飛矽谷！2026 Red Bull Basement徵件啟動

越往北台灣越濕冷！專家曝詳細溫度狀況：今天還有一整天的低溫

買SHARP這手機送燒烤微波爐 傑昇通信舊行動電源變現、免費領整串衛生紙

