拒當次等公民！台中捷運橘線延海線 居民怒吼：要捷運不要輕軌

台中市捷工局15日於清水區公所舉行橘線延伸海線地區可行性研究首場地方說明會，有民眾怒吼，海線居民不要當次等公民，他們要捷運不要輕軌。對此，台中市捷工局回應，民眾意見將帶回局處討論。（温予菱攝）

台中國際機場捷運橘線延伸海線地區可行性研究首場地方說明會15日清水區公所登場，同步公布橘延線新路線，延線規畫以輕軌方式。有民眾怒吼，海線居民不要當次等公民，他們要捷運不要輕軌。對此，台中市捷工局回應，考量可行性評估模擬，每公里運量密度3507人次，故規畫採用輕軌，不過民眾的意見也很重要，將帶回局處討論

捷工局15日於清水區公所舉行橘線延伸海線地區可行性研究首場地方說明會，橘延線初步規畫採輕軌方式，全長設計約16.5公里，設置10座車站及1座五級機廠，新增路線為機場延伸至台鐵清水站、港區藝術中心、台中海洋館、梧棲觀光漁港與台中港旅客服務中心，並與捷運藍線串連。

台中市議長張清照表示，台中捷運除已通車的綠線，目前規畫興建的藍線與橘線，距離清水區都只剩下一小步，尤其橘線更接近清水區僅有數公里，他認為市府設計交通路網應更具全面性，甚至多照顧偏遠地區，才能夠帶動各區的均衡發展。

台中市議員楊典忠說，橘線既然已經通過中央可行性評估，核定中運量捷運定案，市府應該整體規畫捷運系統，直言捷運延伸大坑彰化都是以捷運系統規畫，捷運紅線也是捷運系統，海線清水實在不應該降為輕軌系統，呼籲市府盡快將清水納入機場捷運（橘線），並在綜合規畫前完成。

針對橘延線採輕軌方式則有居民怒吼，海線居民不要當次等公民，他們要捷運不要輕軌，並大聲詢問全場眾人有人不要捷運的嗎？有的話請舉手，面對無人舉手動作，直言大家都想要捷運，並要求市府記錄下來。

對此，捷工局長蘇瑞文回應，初步規畫採輕軌方式，是考量模擬地方每天運量密度約3507人次，對於民眾意見反映，他們一切尊重，也會將意見帶回去市府討論。

