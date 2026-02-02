拒當沉默被害人！新北警前進味全龍啦啦隊宣講 打造零容忍職場環境

【記者曾佳俊／新北報導】警政專業走進職業運動場域，為第一線表演者撐起安全防護網。新北市警察局婦幼警察隊長期投入性別暴力防治工作，專業表現深獲肯定，繼去年受邀至中華職棒味全龍啦啦隊進行性騷擾防治宣導、反應熱烈後，今（2）日再應球團邀請重返宣講，透過實務經驗與案例分享，深化啦啦隊成員對性騷擾與跟蹤騷擾防制的認識，展現警政機關與職業運動團體跨界合作、共同守護友善職場的具體成果。

新北警婦幼隊指出，職棒啦啦隊成員因工作性質曝光度高，須長時間與球迷近距離互動，較一般職場更容易成為性騷擾或跟蹤騷擾的高風險族群，因此建立正確法律觀念與自我保護意識尤為重要。本次宣講以真實案例與情境模擬為主軸，說明性騷擾與跟蹤騷擾的行為樣態與法律界線，並強調「不隱忍、不姑息、即時求助」的重要性，鼓勵成員勇敢為自身權益發聲，不再成為沉默的受害者。

宣講過程中，味全龍啦啦隊成員與婦幼隊宣導團互動熱烈，現場氣氛熱絡。多名成員於活動結束後表示，課程內容淺顯易懂且貼近實際工作情境，讓大家更清楚辨識哪些行為已逾越合理互動界線，對於提升自我保護能力與安全意識有實質幫助，也有助營造安心、尊重的工作環境。

婦幼警察隊同時呼籲球迷，以健康、理性的方式支持喜愛的球隊與表演者，最好的應援是給予熱情掌聲與正向鼓勵，而非過度靠近、尾隨或偷拍等不當行為，讓應援文化建立在尊重與安全的基礎之上。

婦幼隊表示，未來將持續主動走入企業、校園及各類社區團體，深化性別暴力防治與法治教育，透過跨界合作擴大宣導能量，提升社會大眾對性騷擾與跟蹤騷擾議題的重視，共同打造安全、友善、零容忍的生活與職場環境。

新北警婦幼隊與味全龍啦啦隊合影。警方提供

