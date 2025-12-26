拒當詐騙幫兇 移民署攜手警政跨機關守護移工

移民署臺中市第二服務站結合警方及人力仲介公司辦理移工權益及反詐騙宣導。





為防止移工遭不法集團利誘，誤入詐騙陷阱甚至淪為詐騙集團的「車手」，移民署臺中市第二服務站於26日攜手臺中市政府警察局大雅分局，並結合泛亞人力仲介公司，主動前往轄內移工宿舍進行移工權益及反詐騙宣導，期盼透過面對面的說明及宣傳小卡發放，提升移工對詐騙手法的辨識能力，避免誤觸法網，影響工作權益。



臺中市第二服務站科員黃宗緯向移工說明常見詐騙手法。

臺中市第二服務站科員黃宗緯向移工說明常見詐騙手法，例如以高薪、工作輕鬆為誘因，要求代收款項、交付金融帳戶或協助轉交現金等行為，提醒移工即使未直接詐騙他人，只要協助相關金流或取款行為，就可能成為詐騙集團的幫兇，依法將面臨刑責與驅逐出國，現場也宣導有移工因為聘僱期滿返鄉，貪圖蠅頭小利，就將自己的銀行帳戶賣給詐騙集團。造成無法再次申請工作簽證來臺，最嚴重可能終生禁止進入臺灣工作，得不償失。

大雅分局防治組組長李世上也特別強調，詐騙集團經常鎖定對法律不熟悉、急需收入的對象下手，呼籲移工切勿輕信網路訊息或陌生人介紹的「快速賺錢」工作，把握「2不1要」原則-「不」提供，絕不把護照、居留證、銀行存摺、提款卡或密碼交給任何人；「不」代領，拒絕任何代領現金、操作ATM的請求；「要」求助，如有人威脅或利誘，立刻向雇主、仲介反映，可撥打165反詐騙專線或1990外來人士在臺諮詢服務熱線，並隨時尋求警方或移民署協助。

臺中市第二服務站站主任高志偉表示，透過跨機關合作深入移工生活場域進行宣導，不僅能即時傳遞正確法律觀念，也有助於建立移工自我保護意識，未來將持續結合跨機關合作，強化反詐騙宣導，共同維護移工在臺工作與生活安全。

