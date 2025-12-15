拒當馬維拉！馬英九年改爭議被cue AI圖諷賴清德：我還要救援幾次

馬九英自嘲「馬維拉」上陣，諷刺不想再當賴政府的救援投手。（翻攝自馬英九臉書）

立法院日前在藍白人數優勢下通過反年改法案，總統賴清德強調年金改革「絕對不能、也不該走回頭路」，並提到前總統馬英九2013年說過年金制度就像「即將掉落斷崖的火車」。前總統馬英九今（15日）以自嘲方式在臉書貼出一張AI圖片，他站在投手丘配上對白「我不要再當救援投手了」，賴清德則在板凳席搭配對話「叫你上就上，還敢給我含扣」。

總統賴清德12日強調，年改絕對不能、也不該走回頭路，呼籲在野黨團透過合法程序再次審議相關法案，為台灣下一代打造可延續、公平且正義的年金制度；文中也提及前總統馬英九2013年形容年金制度是即將掉落斷崖的火車，表明不會坐視不管、將問題留給下一任總統。

馬英九疑似不滿遭提及，搬出網路流傳已久的「馬維拉」哏自嘲，在臉書貼出AI圖片發文：「我還要救援幾次。」圖片顯示帶有他頭像的棒球選手站在投手丘，身穿印有「MA」字樣的球衣，搖頭示意配上對白「我不要再當救援投手了」，板凳席則是賴清德頭像的教練，配上對白喊話：「叫你上就上，還敢給我含扣。」

「馬維拉」是藍綠政治口水的網路用語，從一代名投李維拉而來，意指民進黨政府將錯誤歸於前朝，讓馬英九擔任救援；相對而言還有「扁維拉」。馬英九自我解嘲玩哏，AI圖還將球場的廣告看板換成「綠色執政，品質保證，百工百頁標軍火，萬水千山種光電」，嘲諷意味濃厚，前議員王浩宇則指控「已經跟WBC（經典賽）檢舉你未經授權盜用LOGO跟圖片，這是違法的」。





