拒發普現金害總預算案擱置？ 蔣萬安：用「老本」不合理
〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府總預算案昨送市議會大會一讀，民進黨籍市議員顏若芳等人不滿市府直接否定普發現金提案，將包含總預算在內共17個市府提案全數暫擱。台北市長蔣萬安今(6)日表示，中央普發現金1萬元是超收的稅收，民進黨議員是要台北市政府用老本，「我覺得完全不合理」，持續跟議會溝通。
台北市議會民進黨團、國民黨團都提案請市府普發現金；民進黨團要市府加碼發2.1萬元；國民黨團提案用詞婉轉一點，請市府在兼顧財政紀律下評估普發現金，將部分超收稅收返還市民。
蔣萬安昨天上午到市議會進行專案報告，說明市府超徵低於國稅比例，兩者在結構本質上不同；另考量財劃法修正後，中央補助款短少及未來債務，市府現階段沒有普發現金條件。民進黨團不滿市府直接否定提案，在昨天下午一讀審議總預算案及追加減預算案等共17案時，黨團幹事長顏若芳都以有意見為由暫擱。
蔣萬安今出席活動受訪被問到此事時表示，中央是超收稅收普發民進黨議員是要北市府用老本，「我覺得完全不合理」，市府會持續與議會溝通。
