拒看！收兩次雙掛號卻不拆 學者轟李貞秀：是在挑釁法律

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒。針對李貞秀受訪時坦言收到內政部兩次雙掛號公文，「但打開都沒打開過」，並質疑是否所有立委都要證明沒有雙重國籍，東吳大學政治系副教授陳方隅今（12）日再次公開發聲，直指相關說法已涉及對我國法律的挑釁。

陳方隅指出，內政部已兩度寄發雙掛號公文通知李貞秀，但李貞秀卻表示未曾拆閱，並反問是否113名立委都要證明沒有雙重國籍問題。陳方隅批評，問題並不在於是否全面清查，而是法律本就明文規定，若具有雙重國籍，依法即屬當選無效。

他強調，其他立委在就職時並未具有外國國籍，尤其歸化取得中華民國國籍者，過往案例皆須明確完成放棄原有國籍程序。若未依法處理國籍問題，即涉及法律效力爭議。

陳方隅也提到，李貞秀屬於歸化取得我國國籍情況，與一般情形不同，因此更應依法檢視程序是否完備。他表示，過去並無立委在就職時仍持有外國國籍的情況。

他進一步指出，國際間多數國家對於公務員與民意代表的國籍均有明確規範，通常不得具有雙重國籍。陳方隅質疑，若持有中國國籍者得以擔任我國立法委員而未加以處理，恐對外界傳遞錯誤訊號。

此外，陳方隅也提到，若相關爭議未妥善處理，可能引發外界對台灣主權定位的疑問。他認為，國籍問題屬於法律與制度層面，不應以政治口水掩蓋，而應依法釐清。

陳方隅強調，雙重國籍與當選資格問題攸關制度正當性，應由相關機關依法處理，而非以情緒性言語回應社會質疑。

