拒簽三點協議「切割郭信良」 陳亭妃：簽下去好像互信就不夠

記者劉秀敏／台北報導

民進黨正式提名陳亭妃參選台南市長（圖／民進黨提供）

民進黨台南市長初選落幕，順利出線的立委陳亭妃20日拜會民進黨台南市議會黨團，挺憲派議員提出包括「與郭信良明確切割」在內的三點協議，陳亭妃卻未簽署，引發熱議。對此，陳亭妃今（21）日受訪回應，協議第二條「不能幫其他黨派助選」，但昨天有無黨籍跟其他黨派在現場，若簽了是否就不能幫他們站台？她了解這些議員的想法，也承諾若有什麼需求可以跟她說，她絕對會全部答應，但應該不用簽下連署，好像互信程度就不夠。

「2026民進黨勝選共同聲明」提出三點協議保證：第一，秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割；第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三，大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。此份聲明共有23人簽署，均為原「挺憲」市議員，但陳亭妃並未簽署。

民進黨今日下午召開記者會，正式提名嘉義縣、台南市長、高雄市長人選，會後陳亭妃受訪表示，其實可能大家不了解昨天整個簽署過程當中的狀態，基本上「清廉、勤政、愛鄉土」絕對沒有任何折扣空間，絕對、一定要這麼做。她昨天去的時候非常好意，現場突然遞出連署書，相信幾位縣市長提名人應該也沒碰過這個狀況。

陳亭妃認為，要切割任何一個人，但人要怎麼切割？一個個體跟個體之間要怎麼切割？如果用「清廉、勤政、愛鄉土」的標準，如果下一個人問她說「是不是要跟誰誰誰切割？」請問她要怎麼回答？大家應該在互信的狀況下大步向前。

陳亭妃也提到，大家都把重點擺在三點協議的第一條，但其實應該再看看第二條，所謂「不能幫其他黨派助選」，昨天現場就有無黨籍跟其他黨派在，如果簽了，是不是就不能幫他們站台？

陳亭妃並強調，她在很多場合都說過，未來台南的正副議長絕對是民進黨籍。如果單看一份連署書，所有議員都簽署，就等待她簽署，這可能在很多候選人身上從沒發生過。她也說，她了解這些議員的想法，也承諾若有什麼需求可以跟她說，她絕對會全部答應，「但是應該不用簽下這三個字，好像互信程度就不夠。」

