拒簽三點協議！ 陳亭妃：人怎麼切割？ 綠議員：破冰需時間

台北市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選「妃憲戰」落幕，卻還有待整合，前一天，立委陳亭妃拒簽「挺憲派」台南市議員連署的「三點協議保證」，該協議也被視為「切割郭信良條款」。對此，陳亭妃今（21）日回應反問，「人要怎麼切割？個體要怎麼切割？」綠營議員則強調，破冰需要時間，不是一朝一夕可以完成。

掛上粉紅色競選背帶比出勝利手勢，總統兼民進黨主席賴清德，正式宣布提名立委陳亭妃選台南市長，現任大家長黃偉哲也來了，台南市長黃偉哲說：「我跟亭妃也選舉過，但是這就是民進黨。」民進黨台南市長參選人陳亭妃說：「林俊憲委員我打了電話給他，我說要拜訪他，他說不用啦，三八，我們自己甲動就可以了啦。」

檯面上看來一片和樂團結，但其實前一天陳亭妃才前往拜會台南市議會議長邱莉莉，而現場「挺憲派」議員祭出一份勝選共同聲明，要求陳亭妃，明確切割與郭信良關係不得輔選國民黨，以及曾批判綠營的無黨籍議員候選人，等三點協議保證但陳亭妃不願簽名連署。

立委(民)林俊憲說：「我想這是台南市所面對的一個隱憂也是危機，大家不能裝作那個裂痕沒有看見，賴主席一定會叫她(陳亭妃)馬上簽的啊。」戴著口罩他就是郭信良，2018年因競選議長未果憤而退出民進黨，轉而在國民黨、無黨議員支持下成為議長，2023年捲入台南佃西重劃案，被控收賄1300萬元，一度被依貪汙罪判刑13年二審逆轉無罪，近期又涉入光電和土地回填弊案，被檢方追加起訴求刑3年半。

民進黨台南市長參選人陳亭妃說：「你要切割任何一個人，我要問的是，那人要怎麼切割，一個個體跟個體要怎麼切割，那如果下一個人反問我說，那你是不是要跟誰也切割，那請問我要怎麼回答。」

台南市議員(民)李宗翰說：「還是感謝(陳亭妃)她花了一些時間，看了(協議)裡面的內容，破冰需要時間，那這件事情也沒有辦法一朝一夕地完成。」確定披綠營戰袍對上國民黨謝龍介，但陳亭妃能否真的整合黨內勢力，也成為左右選情的關鍵。

