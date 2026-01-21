拒簽切割郭信良協議 陳亭妃質疑站台條款：當天無黨籍也在場不能幫？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨立委陳亭妃在台南市長初選勝出後，日前赴台南市議會拜會「挺憲派」議員及議長邱莉莉，但她拒簽署議員們擬具的連署書，其中包括「切割前議長郭信良」協議，讓邱莉莉會後表示遺憾。對此，陳亭妃今（21）日質疑，人要怎麼切割？如果之後也有人用「清廉、勤政、愛鄉土」的標準問她是不是要切割誰，她又該如何作答？

民進黨今日下午召開中執會，會上通過高雄市提名賴瑞隆、台南市提名陳亭妃、嘉義縣提名蔡易餘參選縣市長大選。（許詠晴攝，下同）

邱莉莉與23名議員日前共同擬具連署書要求陳亭妃簽署，其中連署書內容包括，第一，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割；第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三，正副議長選舉必須尊重黨團自主。然而，陳亭妃拒絕簽署，引發討論。

民進黨今日下午召開中執會，會上通過高雄市提名賴瑞隆、台南市提名陳亭妃、嘉義縣提名蔡易餘參選，並在會後召開縣市長提名記者會。提問環節，媒體關切陳亭妃為何拒簽協議，切割台南市前議長郭信良。

陳亭妃提及，三點協議中提到要「清廉、勤政、愛鄉土」，這個絕對一定要這麼做，但所謂要切割任何一個人，她也想問「人要怎麼切割？個體跟個體要怎麼切割？」如果下個人也以清廉、勤政、愛鄉土的標準問她「是不是要跟誰切割？」請問她又該如何回答？

陳亭妃也質疑，其中一條協議寫道「不能幫其他黨派的助選」，但昨天就有無黨籍、其他黨派議員在場，如果她簽了，是不是也不能幫他們站台？

至於協議要求陳亭妃在正副議長選舉必須尊重黨團自主。陳亭妃表示，她在很多場合已經說了，黨團未來的正副議長絕對是民進黨籍的，這個部分她在很多的訪問中就已經對外說清楚。

陳亭妃說，其實大家可能不了解昨天的狀態，她昨天是帶著好意去拜會，議員們在現場卻突然遞出連署書，相信其他提名人都沒遇過這種狀況。如果議員有什麼需求，她絕對全都會答應，但應該不需要簽字，大家應該在互信之中大步向前。

