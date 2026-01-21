拒簽切割郭信良協議 陳亭妃：民進黨內有很多人我是否也要切割？

民進黨立委陳亭妃21日接受黃光芹訪問 圖：中午來開匯YouTube

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選，陳亭妃勝出，但挺憲派市議員卻要她簽切割郭信良協議。對此，陳亭妃今 ( 21 ) 日表示，如果要拿「清廉、勤政、愛鄉土」來切割，「民進黨籍有很多人我是不是也要切割？」這次選舉，郭信良都沒有參與。「我覺得他也蠻無辜的，然後莫名其妙就被提出來，然後做提款」。

民調勝出的立委陳亭妃昨日拜會挺憲派的議長邱莉莉，10 多名支持林俊憲陣營的黨團議員也陪同出席。不過，邱莉莉方對陳亭妃沒有簽署由 23 名議員連署的「2026 民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。

這三點協議內容如下：

1.秉持民進黨創黨 40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。

2.不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。

3.大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。

陳亭妃今日接受黃光芹訪問時表示，對於黨籍議員事後對媒體所說，她都尊重，也不去做任何論述。「清廉、勤政、愛鄉土」那絕對是，「可是如果你今天用了這個，然後說要去切割誰，我相信我沒有那個能力我可以去切割哪一個個體。那如果是這樣子「清廉、勤政、愛鄉土」，民進黨籍有很多人我是不是也要切割？因為你的定義是什麼？」「人家也會反問我，民進黨裡面是不是也有要切割的？那我怎麼回答？」

陳亭妃說 :「因為在現場其實是不是....，瞭解嗎？所以，我當時候有說，這個你們可能比較不適合拿出去。」「當然他們也是把它公布了，我都尊重了」。

對於不能幫無黨助選，陳亭妃說，民進黨對於市長是有個比較寬鬆的，因為市長要過半，不是像議員可能十趴就當選了。「無黨的議員邀請我去站台，他競選總部成立，我說我不行，我只能站民進黨的台，那我就把這一半的切出去。那他自然就去幫謝龍介。」「我不幫國民黨站台，是很明確的」。

陳亭妃指出，大家是同一艘船，「你會說議員支持我，市長你不能支持陳亭妃嗎？」這是一個過渡，畢竟剛初選過，總是要有一個過渡。

陳亭妃也說，這次選舉，郭信良都沒有參與。現在手機那麼方便，有就會被拍到啊。「我覺得他也蠻無辜的，然後莫名其妙就被提出來，然後做提款」。

對於以後是否會幫郭信良站台，陳亭妃說，大家都想太多了，「我們當然要民進黨提名的正副議長候選人」。至於郭信良是否會參與陳亭妃當選後所留之立委補選，陳亭妃直說，郭信良不適合。他不需要那麼辛苦。立委要每天南北跑，四點起床，六點搭高鐵。

