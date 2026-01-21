拒簽切割郭信良協議 陳亭妃：簽下去好像互信程度不夠

身兼民進黨主席的賴清德總統為民進黨台南市長被提名人陳亭妃披上彩帶後，陳亭妃向賴清德握手致意。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選落幕，但仍待整合。立委陳亭妃拒簽23名「挺憲派」台南市議員連署的「2026 民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，該協議也被視為切割台南市前議長郭信良條款。對此，陳亭妃今（21）日表示，她會了解議員的想法，也向議員們說，有什麼需求向她說，她絕對全都答應，但應該不用簽連署這三個字，好像互信程度就不夠。

由挺憲派主導擬定的「2026 民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一，秉持民進黨創黨 40 周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割。二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三，大選後的正副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

陳亭妃認為，簽下去好像跟議員的互信程度不夠。 圖：張良一/攝

民進黨今天下午召開高雄市長、台南市長和嘉義縣長的提名記者會，陳亭妃於會後受訪表示，其實可能大家都不了解昨天的狀態，「清廉、勤政、愛鄉土」沒有任何折扣空間。她說，她昨天去的時候非常好意，但到現場突然遞出連署書，相信幾位提名人應該也沒碰過這個狀況。

陳亭妃指出，這裡面所謂要切割任何一個人，她要問的是，那人要怎麼切割？個體要怎麼切割？而且所謂的清廉、勤政、愛鄉土，如果用這個標準，那麼下一個人反問她，「妳是不是要跟誰也切割？請問我要怎麼回答？」

陳亭妃認為，在互信的狀態中，就是要大家大步向前，而且第二條有說不能幫其他黨派助選，但昨天現場就有無黨籍跟其他黨派在現場，「如果我簽了，是不是我不能幫他們站台？」她說，媒體只會取自己想要的區塊，但她也強調，未來台南市正副議長絕對是民進黨。

陳亭妃表示，如果單看一份連署書，所有議員都連署，然後等待她簽署，相信這可能在很多候選人身上從來沒發生過。她說，她會了解議員的想法，也會向議員說明，有什麼需求向她說，她絕對全都答應，但應該不用簽連署這三個字，好像互信程度就不夠。

