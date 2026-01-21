拒簽切割郭信良協議 陳亭妃：黨內需求全都答應、沒必要簽

民進黨台南市長初選「妃憲大戰」落幕後，「挺憲派」台南市議員要求候選人陳亭妃簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」但陳未簽署。今（21）日民進黨舉行嘉義、台南、高雄縣市長提名記者會，陳亭妃被問到是否會為了黨內團結而簽署。她表示，黨內有需求絕對都會答應，但應該沒必要簽，因為這影響互信基礎。

挺憲派主導擬定的「三點協議保證」包括：（一）秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與台南市前議長郭信良的關係做明確切割；（二）不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判或攻擊本黨的無黨籍議員候選人；（三）大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出的正、副議長人選。

會中媒體提問，台南市議會黨團希望陳亭妃承諾切割前黨籍人士郭信良，並詢問她是否會因為一個人而與黨內決裂。陳亭妃表示，所謂「你要切割任何一個人」，那人要怎麼切割？一個個體跟個體要怎麼切割？

她進一步說，在互信的情況下，就是要大家大步向前，並指出，協議第二條提到「不能幫其他黨派助選」。不過，昨日現場就有無黨籍與其他黨派的人，如果簽了是不是就不能幫忙站台？

陳亭妃強調，她會去了解議員的想法，基本上他們有什麼需求、需要跟她說，她絕對全都答應，但應該不用簽下這三個字，這好像表示互信程度就不夠了。

此外，林俊憲稍早受訪時指出，過去曾發生台南議長選舉跑票事件，民進黨議員曾受到傷害，這些恩怨是陳亭妃與他們之間產生的，需要有智慧與耐心去彌合。對此，陳亭妃在記者會上強調，未來台南市正副議長絕對是民進黨。

