拒簽連署書 陳亭妃吐心聲：這在很多候選人身上從未發生

民進黨2026台南市長參選人陳亭妃今在提名記者會中被問到，台南市議會黨團希望她切割郭信良的原因不只是司法問題，會為了一人不惜得罪全黨時表示，「如果一份連署書所有的議員都連署了，然後等待你簽署，我相信這個可能在很多候選人身上從來沒發生過」。

她表示，會了解黨內這些人的想法，「他們有什麼需要有什麼需求跟我說，我絕對全都答應」，但是應該不用簽下這三個字，這個好像已經互信程度不夠。

陳亭妃今提名記者會後被媒體問到，這次民進黨台南市議會黨團希望承諾切割郭信良不是只有司法問題，還包括多次選舉恩怨，林俊憲也說「裂痕不能裝作沒看見」、「你會因為一人不惜與自家人決裂？」，「若你要請教賴清德調和鼎鼐，回說總統一定會叫你簽，你會為了黨內團結而簽嗎？」此外，今陳上午接受專訪時還提到，「若基於涉及官司，是否也要和民進黨內很多人切割？」擔不擔心會被認為為了郭信良反踩自己同志一腳？

陳亭妃指出，可能大家都不了解當天整個狀態。其實清廉、勤政、愛鄉土絕對沒有任何可以打折扣的空間，絕對一定要這麼做的，但是因為當天整個接觸過程，她去是非常好意，結果到了現場，突然遞出連署書，「我相信我們這幾位提名人，應該也沒有碰過說這個狀況」。

她說，所謂的要切割任何一個人，「人要怎麼切割？」所以就是要大家大步向前，此外，大家應該該看看第二條，所謂的不能幫其他黨派的助選，其實當天在現場，就有無黨跟其他黨派，如果簽了，「是不是我不能幫他們再站台？」

陳亭妃表示，今天她用比較正式的方式跟大家報告，她在很多的場合也已經說了，民進黨台南市議會黨團未來的正副議長，絕對是民進黨民進黨籍的。

